Додано: Пон 27 кві, 2020 12:26

* Первый путь – беспроигрышный: закрыть страну на замок со всеми вытекающими экономическими последствиями, но если при этом получится показать спад кривой эпидемии, то ты – герой, спаситель нации, почти что Председатель Си Второй, а если нет – то ты сделал всё возможное, "ну не шмогла".Второй путь – сохранить нормальную жизнь и экономику страны, обеспечить гражданам свободу и стадный иммунитет. Но при этом – каждая смерть от вируса будет на твоей совести, и каждый дедушка с метастазами в лёгких, диабетом и пятью стентами в сердце, у которого перед смертью найдут в анализах COVID-19 - будет тебе инкриминирован.Угадайте, ЧТО выбрали руководители подавляющего большинства стран? Правильно - путь карантина. Где-то – боясь всенародной паники, где-то – не доверяя своей системе здравоохранения, где-то - стараясь понравиться обывательскому электорату, а где-то – послушавшись неправильного эксперта.*Что-то в этом есть.Особенно об удержать распространение в стране, где каждую секунду садится самолёт, поезда носятся и китайский новый год.------------Ну какая у нас роль карантина при толкании и облапывании в магазинах, маршрутках, потоках возвращающихся заробитчан, детишках на площадках, шашлыках во дворах, очередях пенсов в банкоматам Ощада и т.д.