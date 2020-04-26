У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.
а что, собственно, изменится при включении кондиционеров? Месяц назад находили в офисах и магазинах без особой вентиляции. Иногда открывали окно, если совсем уж душно. И сейчас находимся, иногда проветриваем. Летом окна открываться будут всяко чаще.
болєзнь лєгіонєра
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Интересно, что нет рекоммендаций увлажнять воздух, учитывая, что вирус любит слизистые. Даже Комаровский раньше при гриппе советиовал увлажнять. Да и с теоретической точки зрения, IgA в слизи действуют. Хотя, Комар высказывал еще мысль, что если намазать, к примеру нос изнутри оксолиновой мазью, то это немного уменьшит поверхность контакта с вирусами(жиры залепят рецепторы)
cheburek3 написав:Интересно, что нет рекоммендаций увлажнять воздух, учитывая, что вирус любит слизистые. Даже Комаровский раньше при гриппе советиовал увлажнять. Да и с теоретической точки зрения, IgA в слизи действуют. Хотя, Комар высказывал еще мысль, что если намазать, к примеру нос изнутри оксолиновой мазью, то это немного уменьшит поверхность контакта с вирусами(жиры залепят рецепторы)
Пробуйте еще по пол чайной ложечке хлора для бассейна ....фирмы Водолей
* Первый путь – беспроигрышный: закрыть страну на замок со всеми вытекающими экономическими последствиями, но если при этом получится показать спад кривой эпидемии, то ты – герой, спаситель нации, почти что Председатель Си Второй, а если нет – то ты сделал всё возможное, "ну не шмогла".
Второй путь – сохранить нормальную жизнь и экономику страны, обеспечить гражданам свободу и стадный иммунитет. Но при этом – каждая смерть от вируса будет на твоей совести, и каждый дедушка с метастазами в лёгких, диабетом и пятью стентами в сердце, у которого перед смертью найдут в анализах COVID-19 - будет тебе инкриминирован.
Угадайте, ЧТО выбрали руководители подавляющего большинства стран? Правильно - путь карантина. Где-то – боясь всенародной паники, где-то – не доверяя своей системе здравоохранения, где-то - стараясь понравиться обывательскому электорату, а где-то – послушавшись неправильного эксперта.* https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html Что-то в этом есть.
Особенно об удержать распространение в стране, где каждую секунду садится самолёт, поезда носятся и китайский новый год. ------------ Ну какая у нас роль карантина при толкании и облапывании в магазинах, маршрутках, потоках возвращающихся заробитчан, детишках на площадках, шашлыках во дворах, очередях пенсов в банкоматам Ощада и т.д.
Много текста, сюда тащить не буду. Согласен с автором на 98%
Во-первых, господин Никонов не автор опуса. Он некачественно перепостил Рустэма Самигуллина https://snob.ru/profile/16372/blog/166573/ при этом, как нынче принято, не сказав открыто об этом. Кроме того изменил название оригинального текста, вывесив в заголовке вопрос, на который статья не отвечает: "Почему итальянцы дохли, как мухи". Для привлечения внимания? Оригинальный текст не содержит в принципе ничего нового, всё это уже было - экономика против медицины. В конце автор ставит в пример Швецию, Беларусь и Туркмению. Зато комментарии и обсуждение там гораздо интереснее и по делу в противовес к элементарным матам в ливджорнэл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
cheburek3 написав:Интересно, что нет рекоммендаций увлажнять воздух, учитывая, что вирус любит слизистые. Даже Комаровский раньше при гриппе советиовал увлажнять. Да и с теоретической точки зрения, IgA в слизи действуют. Хотя, Комар высказывал еще мысль, что если намазать, к примеру нос изнутри оксолиновой мазью, то это немного уменьшит поверхность контакта с вирусами(жиры залепят рецепторы)
О том, что влажность воздуха препятствует вирусу, пишут достаточно часто. Комаровский об этом тоже неоднократно говорил. А вот о бесполезности оксолиновой мази он, насколько помню, тоже говорил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.