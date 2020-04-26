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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1093109410951096>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:14

  Вкладчик1234 написав:Почему итальянцы дохли, как мухи или Последний удар по мифу про вирус-убийцу.
https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html

Много текста, сюда тащить не буду.
Согласен с автором на 98%

тем не менее, в комментариях его на место поставили.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:43

  juristkostya написав:
  freeze написав:
varlo написав:Пандемия скоро пойдет на спад: ученые рассказали, что уничтожает COVID-19
https://www.rbc.ua/rus/styler/pandemiya-skoro-poydet-spad-uchenye-rasskazali-1587776613.html


У меня обратное предвидение, замкнутые системы кондиционирования при жаре в супермаркетах и офисах приведут к повальному заражению.

а что, собственно, изменится при включении кондиционеров?
Месяц назад находили в офисах и магазинах без особой вентиляции. Иногда открывали окно, если совсем уж душно. И сейчас находимся, иногда проветриваем. Летом окна открываться будут всяко чаще.

болєзнь лєгіонєра
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:50

  sequence написав:
  Вкладчик1234 написав:Почему итальянцы дохли, как мухи или Последний удар по мифу про вирус-убийцу.
https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html

Много текста, сюда тащить не буду.
Согласен с автором на 98%

тем не менее, в комментариях его на место поставили.

тобто тре прочитати простиню, а потім ще 11 сторінок камєнтів...
не мучте нас, скопіпастьте тезу і її спростування.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 11:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Интересно, что нет рекоммендаций увлажнять воздух, учитывая, что вирус любит слизистые. Даже Комаровский раньше при гриппе советиовал увлажнять. Да и с теоретической точки зрения, IgA в слизи действуют. Хотя, Комар высказывал еще мысль, что если намазать, к примеру нос изнутри оксолиновой мазью, то это немного уменьшит поверхность контакта с вирусами(жиры залепят рецепторы)
cheburek3
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:22

Он и щас советует. Мол, пересохшие слизистые более подвержены.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:24

  cheburek3 написав:Интересно, что нет рекоммендаций увлажнять воздух, учитывая, что вирус любит слизистые. Даже Комаровский раньше при гриппе советиовал увлажнять. Да и с теоретической точки зрения, IgA в слизи действуют. Хотя, Комар высказывал еще мысль, что если намазать, к примеру нос изнутри оксолиновой мазью, то это немного уменьшит поверхность контакта с вирусами(жиры залепят рецепторы)

Пробуйте еще по пол чайной ложечке хлора для бассейна ....фирмы Водолей
ROLF
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:26

* Первый путь – беспроигрышный: закрыть страну на замок со всеми вытекающими экономическими последствиями, но если при этом получится показать спад кривой эпидемии, то ты – герой, спаситель нации, почти что Председатель Си Второй, а если нет – то ты сделал всё возможное, "ну не шмогла".

Второй путь – сохранить нормальную жизнь и экономику страны, обеспечить гражданам свободу и стадный иммунитет. Но при этом – каждая смерть от вируса будет на твоей совести, и каждый дедушка с метастазами в лёгких, диабетом и пятью стентами в сердце, у которого перед смертью найдут в анализах COVID-19 - будет тебе инкриминирован.

Угадайте, ЧТО выбрали руководители подавляющего большинства стран? Правильно - путь карантина. Где-то – боясь всенародной паники, где-то – не доверяя своей системе здравоохранения, где-то - стараясь понравиться обывательскому электорату, а где-то – послушавшись неправильного эксперта.*
https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html
Что-то в этом есть.

Особенно об удержать распространение в стране, где каждую секунду садится самолёт, поезда носятся и китайский новый год.
------------
Ну какая у нас роль карантина при толкании и облапывании в магазинах, маршрутках, потоках возвращающихся заробитчан, детишках на площадках, шашлыках во дворах, очередях пенсов в банкоматам Ощада и т.д.
detroytred
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:29

  Вкладчик1234 написав:Почему итальянцы дохли, как мухи или Последний удар по мифу про вирус-убийцу.
https://a-nikonov.livejournal.com/3536788.html

Много текста, сюда тащить не буду.
Согласен с автором на 98%

Во-первых, господин Никонов не автор опуса. Он некачественно перепостил Рустэма Самигуллина https://snob.ru/profile/16372/blog/166573/ при этом, как нынче принято, не сказав открыто об этом.
Кроме того изменил название оригинального текста, вывесив в заголовке вопрос, на который статья не отвечает: "Почему итальянцы дохли, как мухи". Для привлечения внимания?
Оригинальный текст не содержит в принципе ничего нового, всё это уже было - экономика против медицины. В конце автор ставит в пример Швецию, Беларусь и Туркмению. :)
Зато комментарии и обсуждение там гораздо интереснее и по делу в противовес к элементарным матам в ливджорнэл.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:33

  ЛАД написав:Кроме того изменил название оригинального текста, вывесив в заголовке вопрос, на который статья не отвечает: "Почему итальянцы дохли, как мухи". Для привлечения внимания?
более того, там по тексту содержится ссылка на эпиграф, который у Никонова при копировании пропал :-)
Очень низкопробная работа, короче
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:35

  cheburek3 написав:Интересно, что нет рекоммендаций увлажнять воздух, учитывая, что вирус любит слизистые. Даже Комаровский раньше при гриппе советиовал увлажнять. Да и с теоретической точки зрения, IgA в слизи действуют. Хотя, Комар высказывал еще мысль, что если намазать, к примеру нос изнутри оксолиновой мазью, то это немного уменьшит поверхность контакта с вирусами(жиры залепят рецепторы)

О том, что влажность воздуха препятствует вирусу, пишут достаточно часто.
Комаровский об этом тоже неоднократно говорил. А вот о бесполезности оксолиновой мази он, насколько помню, тоже говорил.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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