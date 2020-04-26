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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1093109410951096

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:38

  ЛАД написав:Оригинальный текст не содержит в принципе ничего нового, всё это уже было - экономика против медицины.

НМВ, главный посыл в другом: популизм доминирует над профессионализмом, политикам проще пойти на поводу у массовой истерики, чем занять принципиальную позицию
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

От у мене погляди цинічного мізантропа та ще й абсолютно негуманістичні . Практично всі , кому такий варіант пропонується для використання - з обуренням його відкидають ...
А якийсь а-ніконов вважає ( причому сам не даючи відповідь розгорнуту відносно своїх поглядів на людство ) пропонує всім якраз такий варіант по суті ... Багато хто його підтримує - але якщо в лоб запитати - то картина зразу міняється ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:44

  Puente написав:От у мене погляди цинічного мізантропа та ще й абсолютно негуманістичні . Практично всі , кому такий варіант пропонується для використання - з обуренням його відкидають ...
А якийсь а-ніконов вважає ( причому сам не даючи відповідь розгорнуту відносно своїх поглядів на людство ) пропонує всім якраз такий варіант по суті ... Багато хто його підтримує - але якщо в лоб запитати - то картина зразу міняється ...

Так и вы предлагайте :-)
В эпоху соцсетей нет ничего проще
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:50

Re: Эпидемия коронавируса в мире

https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul- ... -covid-19/Очень все по полочкам и перевод хороший ваши мнения форумчане ?
choca
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:05

  juristkostya написав:
  Puente написав:От у мене погляди цинічного мізантропа та ще й абсолютно негуманістичні . Практично всі , кому такий варіант пропонується для використання - з обуренням його відкидають ...
А якийсь а-ніконов вважає ( причому сам не даючи відповідь розгорнуту відносно своїх поглядів на людство ) пропонує всім якраз такий варіант по суті ... Багато хто його підтримує - але якщо в лоб запитати - то картина зразу міняється ...

Так и вы предлагайте :-)
В эпоху соцсетей нет ничего проще


От про це насправді я і кажу ...
Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) .
Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе .
Наше суспільство це відкидає ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:17

  Puente написав:От про це насправді я і кажу ...
Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) .
Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе .
Наше суспільство це відкидає ...

Так ми тим і відрізняємось від тварин, що не даємо, старим і безнадійно хворим людям, як собакам, пігулку вічного щастя, а лікуємо до останнього.
І уряди цей бар'єр не переступають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:29

  lapay написав:
  Puente написав:От про це насправді я і кажу ...
Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) .
Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе .
Наше суспільство це відкидає ...

Так ми тим і відрізняємось від тварин, що не даємо, старим і безнадійно хворим людям, як собакам, пігулку вічного щастя, а лікуємо до останнього.
І уряди цей бар'єр не переступають.
вы щас бредите.
У нас онкобольные терминальных стадий месяцами корчатся от дикой боли, поскольку доступ к наркотикам для них почти невозможен, а ничем другим медицина им помочь не способна.
juristkostya
 
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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