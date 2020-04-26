От у мене погляди цинічного мізантропа та ще й абсолютно негуманістичні . Практично всі , кому такий варіант пропонується для використання - з обуренням його відкидають ... А якийсь а-ніконов вважає ( причому сам не даючи відповідь розгорнуту відносно своїх поглядів на людство ) пропонує всім якраз такий варіант по суті ... Багато хто його підтримує - але якщо в лоб запитати - то картина зразу міняється ...
Puente написав:От у мене погляди цинічного мізантропа та ще й абсолютно негуманістичні . Практично всі , кому такий варіант пропонується для використання - з обуренням його відкидають ... А якийсь а-ніконов вважає ( причому сам не даючи відповідь розгорнуту відносно своїх поглядів на людство ) пропонує всім якраз такий варіант по суті ... Багато хто його підтримує - але якщо в лоб запитати - то картина зразу міняється ...
Так и вы предлагайте В эпоху соцсетей нет ничего проще
Puente написав:От у мене погляди цинічного мізантропа та ще й абсолютно негуманістичні . Практично всі , кому такий варіант пропонується для використання - з обуренням його відкидають ... А якийсь а-ніконов вважає ( причому сам не даючи відповідь розгорнуту відносно своїх поглядів на людство ) пропонує всім якраз такий варіант по суті ... Багато хто його підтримує - але якщо в лоб запитати - то картина зразу міняється ...
Так и вы предлагайте В эпоху соцсетей нет ничего проще
От про це насправді я і кажу ... Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) . Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе . Наше суспільство це відкидає ...
Puente написав:От про це насправді я і кажу ... Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) . Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе . Наше суспільство це відкидає ...
Так ми тим і відрізняємось від тварин, що не даємо, старим і безнадійно хворим людям, як собакам, пігулку вічного щастя, а лікуємо до останнього. І уряди цей бар'єр не переступають.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:От про це насправді я і кажу ... Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) . Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе . Наше суспільство це відкидає ...
Так ми тим і відрізняємось від тварин, що не даємо, старим і безнадійно хворим людям, як собакам, пігулку вічного щастя, а лікуємо до останнього. І уряди цей бар'єр не переступають.
вы щас бредите. У нас онкобольные терминальных стадий месяцами корчатся от дикой боли, поскольку доступ к наркотикам для них почти невозможен, а ничем другим медицина им помочь не способна.