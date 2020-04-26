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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 10951096109710981099>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:58

О ситуации в СПб:
""Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение", - подчеркнула Скорынина, сославшись на заявление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой."

https://www.interfax-russia.ru/northwes ... ronavirusa

Думаю, по мере тестирования населения мы придем к тем же цифрам.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:08

  Puente написав:.............
От про це насправді я і кажу ...
Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) .
Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе .
Наше суспільство це відкидає ...

"Наше суспільство це відкидає" относительно недавно. Посмотрите статьи "Евгеника" и "Принудительная_стерилизация" в Вики. Обнаружил там совершенно неожиданные для меня вещи.

Евгеника была сильно скомпрометирована практикой нацистов.
Риски евгеники такие же, как у любого человеческого инструмента - неверное применение.
Так же как химия может служить полезным целям. а может применяться для создания химоружия.
Сама по себе идея вполне рациональна. Сегодняшнее вытягивание новорожденных с дефектами, которые раньше умирали сразу или чуть позже, приводит к ухудшению генетического потенциала человечества.
Проблема, как всегда, в недостатке наших знаний. Человек начал вмешиваться в дела Творца, не обладая его знаниями (о Творце, естественно, образное выражение, я атеист :) )

В той же Вики: "В современной науке многие проблемы евгеники, особенно борьба с наследственными заболеваниями, решаются в рамках генетики человека."
Очень надеюсь, что на этом пути найдётся решение проблем. Только без излишней спешки и непродуманных экспериментов. Без спешки, которая, как известно, нужна только в 2 случаях. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 27 кві, 2020 14:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:11

  juristkostya написав:О ситуации в СПб:
""Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение", - подчеркнула Скорынина, сославшись на заявление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой."

https://www.interfax-russia.ru/northwes ... ronavirusa

Думаю, по мере тестирования населения мы придем к тем же цифрам.


Насправді якби так було - було б дуже добре . Колективний імунітет . Але поки сумнівно ... І знову ж таки незрозуміло - що краще . Он на Тайвані - 0 ( нуль ) хворих . Це добре , чи погано ? Якщо вірус здохне скрізь - то плюс , а якщо ходитиме - ізоляція та карантин для приїжджих назавжди ?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:16

  flyman написав:
  lapay написав:
  Puente написав:От про це насправді я і кажу ...
Євгеніка давно стала ототожнюватися з фашизмом ( точніше - нацизмом ) .
Плюс звичайна мораль та етика . Це може вирішувати людина тільки для себе .
Наше суспільство це відкидає ...

Так ми тим і відрізняємось від тварин, що не даємо, старим і безнадійно хворим людям, як собакам, пігулку вічного щастя, а лікуємо до останнього.
І уряди цей бар'єр не переступають.

Евтаназізя: Нідерланди, деякі штати США, Бельгія, Канада, Швейцарія
https://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia

Евтаназія це різновид самогубства, по суті, а не відмова пацієнту в лікуванні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:17

ЛАД

Ну - так я так і сформулював . У нас чомусь майже все цікаве і прогресивне одночасно стає і суцільним негативом . Ну а далі включається політика .
Як на мене - євгеніка все одно буде . Може називатимуть не так просто . Уже ж почали гратися з генами ... А в природі - дарвінізм це нормально , а серед людей ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:17

  Puente написав:
  juristkostya написав:О ситуации в СПб:
""Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение", - подчеркнула Скорынина, сославшись на заявление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой."

https://www.interfax-russia.ru/northwes ... ronavirusa

Думаю, по мере тестирования населения мы придем к тем же цифрам.


Насправді якби так було - було б дуже добре . Колективний імунітет . Але поки сумнівно ... І знову ж таки незрозуміло - що краще . Он на Тайвані - 0 ( нуль ) хворих . Це добре , чи погано ? Якщо вірус здохне скрізь - то плюс , а якщо ходитиме - ізоляція та карантин для приїжджих назавжди ?

Практически, это означает, что опасность болезни ниже, чем стандартного сезонного гриппа, и никакие особые меры не требуются.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Вероятно, по причине банальной нищеты поперву у нас просто максимально экономили импортные (китайские и южнокорейские) ПЦР-тесты. Есть надежда, что количество тестирований в Украине будут планомерно увеличивать с появлением более дешевых отечественных ПЦР-систем:

Министерство здравоохранения Украины намерено увеличить ежесуточное количество ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в ходе традиционного онлайн-браифинга рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов.

"Мы получили около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая ПЦР-система насчитывает около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня некоторое количество. Если память мне не изменяет, это около 160 тысяч тестов. И будем в дальнейшем закупать украинские ПЦР-системы", - отметил министр.

По словам Степанова, украинские ПЦР-системы соответствуют установленным мировым стандартам точности и качества.

"Мы планируем и в дальнейшем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию. На сегодня мы тестируем около 5,5-6 тысяч наших граждан. Задача, которая стоит сегодня, в ближайшее время увеличить это количество в сутки до 8-10 тысяч и дальше продолжать это увеличение", - добавил Степанов.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:24

  juristkostya написав:
  Puente написав:
  juristkostya написав:О ситуации в СПб:
""Сейчас почти 50% горожан являются бессимптомными носителями вируса COVID-19, потому что идет такое заражение", - подчеркнула Скорынина, сославшись на заявление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой."

https://www.interfax-russia.ru/northwes ... ronavirusa

Думаю, по мере тестирования населения мы придем к тем же цифрам.


Насправді якби так було - було б дуже добре . Колективний імунітет . Але поки сумнівно ... І знову ж таки незрозуміло - що краще . Он на Тайвані - 0 ( нуль ) хворих . Це добре , чи погано ? Якщо вірус здохне скрізь - то плюс , а якщо ходитиме - ізоляція та карантин для приїжджих назавжди ?

Практически, это означает, что опасность болезни ниже, чем стандартного сезонного гриппа, и никакие особые меры не требуются.

Ви статтю хоч прочитайте. Половина хворих безсиптомна, а не половина населення.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:24

  Puente написав:ЛАД

Ну - так я так і сформулював . У нас чомусь майже все цікаве і прогресивне одночасно стає і суцільним негативом . Ну а далі включається політика .
Як на мене - євгеніка все одно буде . Може називатимуть не так просто . Уже ж почали гратися з генами ... А в природі - дарвінізм це нормально , а серед людей ...

Естественный отбор у человечества перестал действовать в полной мере уже достаточно давно и чем дальше, тем слабее. Надо заменять искусственным, но... мы ещё не готовы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:25

  Civis написав:Вероятно, по причине банальной нищеты поперву у нас просто максимально экономили импортные (китайские и южнокорейские) ПЦР-тесты. Есть надежда, что количество тестирований в Украине будут планомерно увеличивать с появлением более дешевых отечественных ПЦР-систем:

Министерство здравоохранения Украины намерено увеличить ежесуточное количество ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в ходе традиционного онлайн-браифинга рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов.

"Мы получили около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая ПЦР-система насчитывает около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня некоторое количество. Если память мне не изменяет, это около 160 тысяч тестов. И будем в дальнейшем закупать украинские ПЦР-системы", - отметил министр.

По словам Степанова, украинские ПЦР-системы соответствуют установленным мировым стандартам точности и качества.

"Мы планируем и в дальнейшем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию. На сегодня мы тестируем около 5,5-6 тысяч наших граждан. Задача, которая стоит сегодня, в ближайшее время увеличить это количество в сутки до 8-10 тысяч и дальше продолжать это увеличение", - добавил Степанов.

Было бы неплохо.
Но вот как-то так получилось, что за три последних месяца и Кабмин, и МОЗ, и даже Зеленский заврались в медтемах по самое нимАгу.
По сути, все, что вещает Степанов, можно смело делить на три, если не на пять.
antey1969
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