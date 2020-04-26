Министерство здравоохранения Украины намерено увеличить ежесуточное количество ПЦР-тестирований на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом в ходе традиционного онлайн-браифинга рассказал руководитель Минздрава Максим Степанов.



"Мы получили около 4,5 тыс. ПЦР-систем. Каждая ПЦР-система насчитывает около 100 тестов. То есть мы можем говорить, что около 450 тысяч тестов, которые будут сделаны гражданам Украины, мы уже получили. Получим еще сегодня некоторое количество. Если память мне не изменяет, это около 160 тысяч тестов. И будем в дальнейшем закупать украинские ПЦР-системы", - отметил министр.



По словам Степанова, украинские ПЦР-системы соответствуют установленным мировым стандартам точности и качества.



"Мы планируем и в дальнейшем увеличивать ПЦР-тестирование, чтобы иметь реальную картину. Чем больше мы тестируем, тем лучше мы можем контролировать ситуацию. На сегодня мы тестируем около 5,5-6 тысяч наших граждан. Задача, которая стоит сегодня, в ближайшее время увеличить это количество в сутки до 8-10 тысяч и дальше продолжать это увеличение", - добавил Степанов.