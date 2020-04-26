Додано: Пон 27 кві, 2020 14:36

В конце текущей недели в Украине могут возобновить работу продовольственные рынки. Механизм запуска их работы сейчас разрабатывают в Кабмине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.



“Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам“, - говорится в сообщении.



Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства, которое состоится в среду, 29 апреля, одобрил Президент Украины Владимир Зеленский.



"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях" - подчеркнул Зеленский во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу.



Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков на основе их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил должен быть рассмотрен уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.