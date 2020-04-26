Они переписали статью только что (см подзаголовок в скобках)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:32
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:36
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В конце текущей недели в Украине могут возобновить работу продовольственные рынки. Механизм запуска их работы сейчас разрабатывают в Кабмине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
“Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам“, - говорится в сообщении.
Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства, которое состоится в среду, 29 апреля, одобрил Президент Украины Владимир Зеленский.
"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях" - подчеркнул Зеленский во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу.
Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков на основе их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил должен быть рассмотрен уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:42
і цікаво тобі займатися демагогією?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:45
Тромбозы, инфаркты, инсульты. Что же это за грипп такой?
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:48
Ну от це про методологію оцінки причин . Так від чого помер ?
Але судячи з усього - там цей коронавірус якось діє на кров - а це вже дуже широко поле ...
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:49
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:52
хоть один паникер с этого форума испустил дух?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:53
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:54
Ну, конечно! Других причин никаких нет
Далі буде:
"Так, ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - розповів Криклій.
Додано: Пон 27 кві, 2020 15:01
Заходишь и покупаешь творог в магазине .
Обработан он или нет - Одному Богу известно
тоже мне новость
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