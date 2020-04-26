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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1096109710981099>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:32

  lapay написав:
Ви статтю хоч прочитайте. Половина хворих безсиптомна, а не половина населення.

Они переписали статью только что (см подзаголовок в скобках)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:36

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В конце текущей недели в Украине могут возобновить работу продовольственные рынки. Механизм запуска их работы сейчас разрабатывают в Кабмине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

“Кабинет Министров Украины отрабатывает возможность открытия рынков по определенному протоколу соблюдение правил безопасности во время эпидемии COVID-19. Речь идет о более 280 крытых продовольственных рынках, которые обеспечивают продуктами украинцев и дают возможность сбыта продукции малым фермерам“, - говорится в сообщении.

Рассмотрение этого вопроса на ближайшем заседании правительства, которое состоится в среду, 29 апреля, одобрил Президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях" - подчеркнул Зеленский во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу.

Премьер-министр Денис Шмыгаль согласился, что вопрос открытия рынков на основе их безопасного функционирования и четких санкций за несоблюдение правил должен быть рассмотрен уже в среду, чтобы начать открывать рынки до конца этой недели.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:42

  lapay написав:
  flyman написав:
  lapay написав:Так ми тим і відрізняємось від тварин, що не даємо, старим і безнадійно хворим людям, як собакам, пігулку вічного щастя, а лікуємо до останнього.
І уряди цей бар'єр не переступають.

Евтаназізя: Нідерланди, деякі штати США, Бельгія, Канада, Швейцарія
https://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia

Евтаназія це різновид самогубства, по суті, а не відмова пацієнту в лікуванні.

і цікаво тобі займатися демагогією?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:45

Ще один хворий COVID-19 помер від тромбозу кінцівки
Тромбозы, инфаркты, инсульты. Что же это за грипп такой?
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:48

  Schmit написав:Ще один хворий COVID-19 помер від тромбозу кінцівки
Тромбозы, инфаркты, инсульты. Что же это за грипп такой.


Ну от це про методологію оцінки причин . Так від чого помер ?
Але судячи з усього - там цей коронавірус якось діє на кров - а це вже дуже широко поле ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:49

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:52

хоть один паникер с этого форума испустил дух?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:53

  trololo написав:хоть один паникер с этого форума испустил дух?


Будем делать перекличку? Если кто-то и испустил дух, то Вам он точно не ответит.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 14:54

  Civis написав:В конце текущей недели в Украине могут возобновить работу продовольственные рынки. Механизм запуска их работы сейчас разрабатывают в Кабмине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость... " - подчеркнул Зеленский во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу.

Ну, конечно! Других причин никаких нет :twisted:
Далі буде:
"Так, ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - розповів Криклій.
https://prm.ua/v-ukrayini-12-travnya-mo ... a-krikliy/
fler
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:01

  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?


Заходишь и покупаешь творог в магазине .
Обработан он или нет - Одному Богу известно
тоже мне новость
moldashavanin
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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