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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1096109710981099

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:02

  fler написав:
  Civis написав:В конце текущей недели в Украине могут возобновить работу продовольственные рынки. Механизм запуска их работы сейчас разрабатывают в Кабмине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.
"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость... " - подчеркнул Зеленский во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу.

Ну, конечно! Других причин никаких нет :twisted:
Далі буде:
"Так, ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - розповів Криклій.
https://prm.ua/v-ukrayini-12-travnya-mo ... a-krikliy/

Да все это шумовая завеса.
А реально смотрят, что делает Европа, и с небольшим отставанием повторяют . Так вводили карантин, так и снимать будут. Своя-то статистика мизерная, на ней модель не построишь.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:02

  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?


а чим принципово ці продукти з базару відрізняються від таких же з магазину?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:03

  moldashavanin написав:
  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?


Заходишь и покупаешь творог в магазине .
Обработан он или нет - Одному Богу известно
тоже мне новость

Если творог "обработан" - это уже сырник :-)))))
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:03

  moldashavanin написав:
  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?


Заходишь и покупаешь творог в магазине .
Обработан он или нет - Одному Богу известно
тоже мне новость


С магазинным понятно (запаянный точно обработан - по сроку хранения видно), но есть одна мелочь - он невкусный :)
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:05

  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?


І воно Вам треба - перевіряти на собі ? Вареники , ватрушки , сирники , пироги різні ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:08

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Все це нескінченний процес :
Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавірусу.

Думаєте - це ретро ? Ага ... 26 квітня 2020 року о 17:46 ... Криклій ...

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:11

  choca написав:https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul-fogt-analiziruet-situaciju-s-covid-19/Очень все по полочкам и перевод хороший ваши мнения форумчане ?

Спасибо!
Очень толковая и аккуратная статья.
Не могу сказать, что полностью согласен, но полезно.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:11

  Civis написав:
  moldashavanin написав:
  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?


Заходишь и покупаешь творог в магазине .
Обработан он или нет - Одному Богу известно
тоже мне новость


С магазинным понятно (запаянный точно обработан - по сроку хранения видно), но есть одна мелочь - он невкусный :)


Какой запаян ? мы говорим про творог на развес
подходишь до продавщицы -
дайте мне 150-650-750- творога .
тетенька достанет творог из пакета и сделает сколько нужно
так само -
дайте мне пол кило сметаны
moldashavanin
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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