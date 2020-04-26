Civis написав:В конце текущей недели в Украине могут возобновить работу продовольственные рынки. Механизм запуска их работы сейчас разрабатывают в Кабмине. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины. "Мы понимаем, что есть определенная психологическаяусталость... " - подчеркнул Зеленский во время совещания по вопросам противодействия коронавирусу.
Ну, конечно! Других причин никаких нет Далі буде: "Так, ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато що залежить від того, які показники щодо поширення вірусу ми матимемо до 12 травня", - розповів Криклій. https://prm.ua/v-ukrayini-12-travnya-mo ... a-krikliy/
Да все это шумовая завеса. А реально смотрят, что делает Европа, и с небольшим отставанием повторяют . Так вводили карантин, так и снимать будут. Своя-то статистика мизерная, на ней модель не построишь.
Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
а чим принципово ці продукти з базару відрізняються від таких же з магазину?
Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
Заходишь и покупаешь творог в магазине . Обработан он или нет - Одному Богу известно тоже мне новость
Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
Заходишь и покупаешь творог в магазине . Обработан он или нет - Одному Богу известно тоже мне новость
С магазинным понятно (запаянный точно обработан - по сроку хранения видно), но есть одна мелочь - он невкусный
Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
І воно Вам треба - перевіряти на собі ? Вареники , ватрушки , сирники , пироги різні ...
Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
Заходишь и покупаешь творог в магазине . Обработан он или нет - Одному Богу известно тоже мне новость
С магазинным понятно (запаянный точно обработан - по сроку хранения видно), но есть одна мелочь - он невкусный
Какой запаян ? мы говорим про творог на развес подходишь до продавщицы - дайте мне 150-650-750- творога . тетенька достанет творог из пакета и сделает сколько нужно так само - дайте мне пол кило сметаны