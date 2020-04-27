ЛАД написав:С петухом и солнцем понятно. А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.
Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 кві, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:С петухом и солнцем понятно. А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.
Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,03%
Наша статистика по короне пока слишком мала (хорошо бы такой и осталась). При таких малых цифрах, как Вы привели, случайные колебания слишком велики. Выводы по ним делать нельзя. Никакие.
Вот-вот Это именно то, чего журналистам сегодня не хватает. Надоели уже их постоянные изыскания "чайников Рассела". Мой комментарий с расчетами - реактивный. Без журналистского вброса я бы его не написал
ЛАД написав:Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине.
Увидел пункты отправки - и понял, что это "не какая-либо причина". А тупость, беспечность, и жажда халявы.
Очередные "Зорян и Шкиряк спешат на помощь"
Принаймні халява тут ні до чого. Вивезення буде на платній основі як і всі попередні рейси. Причому вартість вивезення як правило в кілька разів вища вартості вже оплаченого регулярного рейсу яким не змогли скористатись через безглузде обмеження регулярного повітряного руху.
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