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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1098109911001101

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:32

  Вкладчик1234 написав:.....
Летайте на здоровье, бюджет всё оплатит )

Дблы бл

Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:38

  ЛАД написав:Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине.

Увидел пункты отправки - и понял, что это "не какая-либо причина".
А тупость, беспечность, и жажда халявы.

Очередные "Зорян и Шкиряк спешат на помощь"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:40

  ЛАД написав:С петухом и солнцем понятно.
А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.


Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 кві, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:41

  flyman написав:
  Puente написав:Все це нескінченний процес :
Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавірусу.

Думаєте - це ретро ? Ага ... 26 квітня 2020 року о 17:46 ... Криклій ...

Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

нова хвиля макороновіруса,
цей карантин буде вічним...


Так ото ж ... Простіше було взагалі нічого не робити . Попередити всіх - типу - "хто не заховався - я не винуватий " . І все ... Природа все зробить сама ...
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 15:49

  zРадио написав:
  ЛАД написав:С петухом и солнцем понятно.
А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.


Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,03%

Наша статистика по короне пока слишком мала (хорошо бы такой и осталась). При таких малых цифрах, как Вы привели, случайные колебания слишком велики. Выводы по ним делать нельзя. Никакие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:03

  ЛАД написав:Выводы по ним делать нельзя. Никакие


Вот-вот :) Это именно то, чего журналистам сегодня не хватает. Надоели уже их постоянные изыскания "чайников Рассела". Мой комментарий с расчетами - реактивный. Без журналистского вброса я бы его не написал
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:33

  Вкладчик1234 написав:
  ЛАД написав:Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине.

Увидел пункты отправки - и понял, что это "не какая-либо причина".
А тупость, беспечность, и жажда халявы.

Очередные "Зорян и Шкиряк спешат на помощь"


Принаймні халява тут ні до чого. Вивезення буде на платній основі як і всі попередні рейси. Причому вартість вивезення як правило в кілька разів вища вартості вже оплаченого регулярного рейсу яким не змогли скористатись через безглузде обмеження регулярного повітряного руху.
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:38

карантин паадесски :D

https://www.youtube.com/watch?v=SWzBIR54VLo
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 16:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Швейцарские ученые из Университета Берна полагают, что смогут перейти к вакцинации от COVID-19 уже в октябре https://bit.ly/2VFnxdx
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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  #<1 ... 1098109911001101
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