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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 10991100110111021103> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 201 Додано: Пон 27 кві, 2020 15:32 Вкладчик1234 написав: .....

Летайте на здоровье, бюджет всё оплатит )



Дблы бл .....Летайте на здоровье, бюджет всё оплатит )Дблы бл

Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине. Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине. ЛАД 2 Повідомлень: 16306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4465 раз. Подякували: 4129 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 15:38 ЛАД написав: Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине. Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине.

Увидел пункты отправки - и понял, что это "не какая-либо причина".

А тупость, беспечность, и жажда халявы.



Очередные "Зорян и Шкиряк спешат на помощь" Увидел пункты отправки - и понял, что это "не какая-либо причина".А тупость, беспечность, и жажда халявы.Очередные "Зорян и Шкиряк спешат на помощь" Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6769 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 15:40 ЛАД написав: С петухом и солнцем понятно.

А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы. С петухом и солнцем понятно.А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.



Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 кві, 2020 15:44, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5412 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 15:41 flyman написав: Puente написав: Все це нескінченний процес :

Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавірусу.



Думаєте - це ретро ? Ага ... 26 квітня 2020 року о 17:46 ... Криклій ...



Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі. Все це нескінченний процес :Кабінет Міністрів анонсував відновлення ряду спеціальних рейсів з 26 міст світу для евакуації громадян України з-за пандемії коронавірусу.Думаєте - це ретро ? Ага ... 26 квітня 2020 року о 17:46 ... Криклій ...Міста, з яких плануються рейси: Маямі, Гельсінкі, Неаполь, Стокгольм, Єреван, Париж, Ніцца, Софія, Ларнака, Тель-Авів, Амстердам, Дюссельдорф, Цюрих, Лісабон, Женева, Дубай, Франкфурт, Прага, Мілан, Торонто, Осло, Аліканте, Ер-Ріяд, Бангкок, Пхукет, Балі.

нова хвиля макороновіруса,

цей карантин буде вічним... нова хвиля макороновіруса,цей карантин буде вічним...



Так ото ж ... Простіше було взагалі нічого не робити . Попередити всіх - типу - "хто не заховався - я не винуватий " . І все ... Природа все зробить сама ... Так ото ж ... Простіше було взагалі нічого не робити . Попередити всіх - типу - "хто не заховався - я не винуватий " . І все ... Природа все зробить сама ... Puente Повідомлень: 2982 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 15:49 zРадио написав: ЛАД написав: С петухом и солнцем понятно.

А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы. С петухом и солнцем понятно.А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.



Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,03% Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,03%

Наша статистика по короне пока слишком мала (хорошо бы такой и осталась). При таких малых цифрах, как Вы привели, случайные колебания слишком велики. Выводы по ним делать нельзя. Никакие. Наша статистика по короне пока слишком мала (хорошо бы такой и осталась). При таких малых цифрах, как Вы привели, случайные колебания слишком велики. Выводы по ним делать нельзя. Никакие. ЛАД 2 Повідомлень: 16306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4465 раз. Подякували: 4129 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 16:03 ЛАД написав: Выводы по ним делать нельзя. Никакие Выводы по ним делать нельзя.



Вот-вот Это именно то, чего журналистам сегодня не хватает. Надоели уже их постоянные изыскания "чайников Рассела". Мой комментарий с расчетами - реактивный. Без журналистского вброса я бы его не написал Вот-вотЭто именно то, чего журналистам сегодня не хватает. Надоели уже их постоянные изыскания "чайников Рассела". Мой комментарий с расчетами - реактивный. Без журналистского вброса я бы его не написал zРадио

Повідомлень: 5412 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 16:33 Вкладчик1234 написав: ЛАД написав: Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине. Представьте себя застрявшим где-то по какой-либо причине.

Увидел пункты отправки - и понял, что это "не какая-либо причина".

А тупость, беспечность, и жажда халявы.



Очередные "Зорян и Шкиряк спешат на помощь" Увидел пункты отправки - и понял, что это "не какая-либо причина".А тупость, беспечность, и жажда халявы.Очередные "Зорян и Шкиряк спешат на помощь"



Принаймні халява тут ні до чого. Вивезення буде на платній основі як і всі попередні рейси. Причому вартість вивезення як правило в кілька разів вища вартості вже оплаченого регулярного рейсу яким не змогли скористатись через безглузде обмеження регулярного повітряного руху. Принаймні халява тут ні до чого. Вивезення буде на платній основі як і всі попередні рейси. Причому вартість вивезення як правило в кілька разів вища вартості вже оплаченого регулярного рейсу яким не змогли скористатись через безглузде обмеження регулярного повітряного руху. $38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr andriykulyk76

Повідомлень: 258 З нами з: 14.12.16 Подякував: 19 раз. Подякували: 31 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 16:38



https://www.youtube.com/watch?v=SWzBIR54VLo карантин паадесски 19yuriy91 Повідомлень: 2619 З нами з: 15.09.12 Подякував: 241 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 16:51 https://bit.ly/2VFnxdx Швейцарские ученые из Университета Берна полагают, что смогут перейти к вакцинации от COVID-19 уже в октябре Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 16492 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4159 раз. Подякували: 6585 раз. Профіль 21 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 17:42 zРадио написав: ЛАД написав: С петухом и солнцем понятно.

А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы. С петухом и солнцем понятно.А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.



Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места

Тромб в нозі навряд чи можна записати до сердцево-судинних хвороб. Швидше до діабету чи ускладнень курців. Тромб в нозі навряд чи можна записати до сердцево-судинних хвороб. Швидше до діабету чи ускладнень курців. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 10370 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1131 раз. Подякували: 1253 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 10991100110111021103> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ Пон 27 кві, 2020 11:15