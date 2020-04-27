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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1100110111021103>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:47

  lapay написав:
  zРадио написав:
  ЛАД написав:С петухом и солнцем понятно.
А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.


Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места

Тромб в нозі навряд чи можна записати до сердцево-судинних хвороб. Швидше до діабету чи ускладнень курців.


ТГВ - это 100% учет в группе сердечно-сосудистых патологий
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 кві, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:47

Правительство решило после протестов фермеров, что победа над короной уже достаточно приблизилась, чтобы открывать рынки? :)

Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":
0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:51

  freeze написав:Проблемы в экономике нарастают, начались протесты малого бизнеса, претензии к преференциям для работающих крупных сетей очевидны.

В среду, 29.04.20, в Николаеве запланирована акция за открытие рынков, в 12-00 возле мэрии.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:53

Завтра Кабмин откроет рынки по всей Украине
https://strana.ua/news/263832-v-ukraine-do-kontsa-nedeli-khotjat-otkryt-280-krytykh-prodovolstvennykh-rynkov.html

Фермеры побороли корону и злых монополистов-сетевиков :)


"Это (будущее открытие рынков - Ред.) стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - сообщил Шмыгаль у себя в Telegram-странице.

А не из-за протестов, как Вы могли подумать :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:57

  Вкладчик1234 написав:Правительство решило после протестов фермеров, что победа над короной уже достаточно приблизилась, чтобы открывать рынки? :)

Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":
0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки :)

Если бы хватило ума разработать план поддержки фермеров или хотя бы дать ЦУ - распихать их продукцию по супермаркетам (чтобы не пришлось выбрасывать), то этих протестов, наверное, могли бы избежать..
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:00

Много разговоров, почему ввели карантин по всему миру и криминологических теорий по этому поводу.
Я уже как-то давно писал о причинах введения карантина с точки зрения вирусологов и политиков.
В интервью Фогта по ссылке, которую сегодня давали https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul-fogt-analiziruet-situaciju-s-covid-19, говорится о том же:
SARS имел 10% летальность, смертность от MERS составляла 36%. Тот факт, что SARS и MERS распространились не так быстро, как сейчас COVID-19, не заслуга Homo sapiens. Это просто удача. Утверждение о том, что вирус с высоким уровнем смертности не мог распространяться, потому что слишком быстро убивал своего хозяина, было верным в то время, когда «зараженный» верблюжий караван двигался от Сианя по Шелковому пути, и вследствие высокой смертности до следующего караван-сарая просто никто не добирался. Сегодня все происходит по щелчку. Люди охвачены плотными связями. Вирус, убивающий за 3 дня, несмотря ни на что, успевает распространиться по всему миру. Пекин и Шанхай знают многие, но мало кто из моих коллег и знакомых слышали об Ухане. Но видели бы вы, сколько иностранцев было в Ухане! В городе, который «никто не знает», и как молниеносно они рассредоточились по всему миру?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:02

  Puente написав:
  choca написав:https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul-fogt-analiziruet-situaciju-s-covid-19/Очень все по полочкам и перевод хороший ваши мнения форумчане ?

- за последние 17 лет не удалось разработать ни вакцину, ни моноклональные антитела против коронавирусов (хотя бы одного из них)

я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:05

Кстати, Ухань тоже открыли после протестов.
Были видео, как толпы штурмуют блокпосты с военной техникой.

Совпадение?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:11

  Вкладчик1234 написав:Кстати, Ухань тоже открыли после протестов.
Были видео, как толпы штурмуют блокпосты с военной техникой.

Совпадение?

Кстати, во Франции 250 лет назад монархия пала после протестов. Совпадение?
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:11

  edvardd написав:я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...

почему эту вакцину утаивают от людей? :shock:

или ,всё таки , на лицо заговор масонов? :shock:
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.
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