ЛАД написав:С петухом и солнцем понятно. А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.
Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места
Тромб в нозі навряд чи можна записати до сердцево-судинних хвороб. Швидше до діабету чи ускладнень курців.
ТГВ - это 100% учет в группе сердечно-сосудистых патологий
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 кві, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Фермеры побороли корону и злых монополистов-сетевиков
"Это (будущее открытие рынков - Ред.) стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - сообщил Шмыгаль у себя в Telegram-странице.
А не из-за протестов, как Вы могли подумать
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
SARS имел 10% летальность, смертность от MERS составляла 36%. Тот факт, что SARS и MERS распространились не так быстро, как сейчас COVID-19, не заслуга Homo sapiens. Это просто удача. Утверждение о том, что вирус с высоким уровнем смертности не мог распространяться, потому что слишком быстро убивал своего хозяина, было верным в то время, когда «зараженный» верблюжий караван двигался от Сианя по Шелковому пути, и вследствие высокой смертности до следующего караван-сарая просто никто не добирался. Сегодня все происходит по щелчку. Люди охвачены плотными связями. Вирус, убивающий за 3 дня, несмотря ни на что, успевает распространиться по всему миру. Пекин и Шанхай знают многие, но мало кто из моих коллег и знакомых слышали об Ухане. Но видели бы вы, сколько иностранцев было в Ухане! В городе, который «никто не знает», и как молниеносно они рассредоточились по всему миру?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.