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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1100110111021103> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 201 Додано: Пон 27 кві, 2020 17:47 lapay написав: zРадио написав: ЛАД написав: С петухом и солнцем понятно.

А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы. С петухом и солнцем понятно.А вот с короной и кровью/сосудами пока только вопросы.



Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места Статистически понятно и здесь. Естественный уровень смертности в год составляет 1,6% (600 тыс на 37 млн). 0,8% - сердечно-сосудистые катастрофы. В месяц - 0,07%. За 2 месяца учета коронавирусной статистики в Днепре - 1 смерть от сердечно-сосудистой катастрофы из когорты 310 инфицированных. Это 0,3%. За 2 месяца в среднем Украине - 0,14%. Сделайте поправку на группу риска ковида, состоящую из сердечников и диабетиков, и все станет на свои места

Тромб в нозі навряд чи можна записати до сердцево-судинних хвороб. Швидше до діабету чи ускладнень курців. Тромб в нозі навряд чи можна записати до сердцево-судинних хвороб. Швидше до діабету чи ускладнень курців.



ТГВ - это 100% учет в группе сердечно-сосудистых патологий ТГВ - это 100% учет в группе сердечно-сосудистых патологий Востаннє редагувалось zРадио в Пон 27 кві, 2020 17:48, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 5412 З нами з: 02.05.18 Подякував: 972 раз. Подякували: 2123 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 17:47



Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":

0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки Правительство решило после протестов фермеров, что победа над короной уже достаточно приблизилась, чтобы открывать рынки?Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6769 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 17:51 freeze написав: Проблемы в экономике нарастают, начались протесты малого бизнеса, претензии к преференциям для работающих крупных сетей очевидны.

Проблемы в экономике нарастают, начались протесты малого бизнеса, претензии к преференциям для работающих крупных сетей очевидны.

В среду, 29.04.20, в Николаеве запланирована акция за открытие рынков, в 12-00 возле мэрии. В среду, 29.04.20, в Николаеве запланирована акция за открытие рынков, в 12-00 возле мэрии. fler

Повідомлень: 1341 З нами з: 07.08.09 Подякував: 380 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 17:53 Завтра Кабмин откроет рынки по всей Украине

https://strana.ua/news/263832-v-ukraine-do-kontsa-nedeli-khotjat-otkryt-280-krytykh-prodovolstvennykh-rynkov.html



Фермеры побороли корону и злых монополистов-сетевиков





"Это (будущее открытие рынков - Ред.) стало возможным благодаря тому, что Минздрав и Минэкономики разработали четкие критерии работы и алгоритм контроля. Речь идет об открытии более чем 280 продовольственных рынков по всей территории Украины, которые смогут функционировать с соблюдением жестких санитарных норм", - сообщил Шмыгаль у себя в Telegram-странице.

А не из-за протестов, как Вы могли подумать Фермеры побороли корону и злых монополистов-сетевиковА не из-за протестов, как Вы могли подумать Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6769 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 17:57 Вкладчик1234 написав: Правительство решило после протестов фермеров, что победа над короной уже достаточно приблизилась, чтобы открывать рынки?



Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":

0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки Правительство решило после протестов фермеров, что победа над короной уже достаточно приблизилась, чтобы открывать рынки?Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки

Если бы хватило ума разработать план поддержки фермеров или хотя бы дать ЦУ - распихать их продукцию по супермаркетам (чтобы не пришлось выбрасывать), то этих протестов, наверное, могли бы избежать.. Если бы хватило ума разработать план поддержки фермеров или хотя бы дать ЦУ - распихать их продукцию по супермаркетам (чтобы не пришлось выбрасывать), то этих протестов, наверное, могли бы избежать.. fler

Повідомлень: 1341 З нами з: 07.08.09 Подякував: 380 раз. Подякували: 422 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:00

Я уже как-то давно писал о причинах введения карантина с точки зрения вирусологов и политиков.

В интервью Фогта по ссылке, которую сегодня давали https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul-fogt-analiziruet-situaciju-s-covid-19 , говорится о том же:

SARS имел 10% летальность, смертность от MERS составляла 36%. Тот факт, что SARS и MERS распространились не так быстро, как сейчас COVID-19, не заслуга Homo sapiens. Это просто удача. Утверждение о том, что вирус с высоким уровнем смертности не мог распространяться, потому что слишком быстро убивал своего хозяина, было верным в то время, когда «зараженный» верблюжий караван двигался от Сианя по Шелковому пути, и вследствие высокой смертности до следующего караван-сарая просто никто не добирался. Сегодня все происходит по щелчку. Люди охвачены плотными связями. Вирус, убивающий за 3 дня, несмотря ни на что, успевает распространиться по всему миру. Пекин и Шанхай знают многие, но мало кто из моих коллег и знакомых слышали об Ухане. Но видели бы вы, сколько иностранцев было в Ухане! В городе, который «никто не знает», и как молниеносно они рассредоточились по всему миру? Много разговоров, почему ввели карантин по всему миру и криминологических теорий по этому поводу.Я уже как-то давно писал о причинах введения карантина с точки зрения вирусологов и политиков.В интервью Фогта по ссылке, которую сегодня давали, говорится о том же: Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16306 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4465 раз. Подякували: 4129 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:02 Puente написав: choca написав: https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul-fogt-analiziruet-situaciju-s-covid-19/Очень все по полочкам и перевод хороший ваши мнения форумчане ? https://swisshealthmagazine.ch/ru/paul-fogt-analiziruet-situaciju-s-covid-19/Очень все по полочкам и перевод хороший ваши мнения форумчане ?

- за последние 17 лет не удалось разработать ни вакцину, ни моноклональные антитела против коронавирусов (хотя бы одного из них)

(хотя бы одного из них)

я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса... я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса... edvardd

Повідомлень: 6311 З нами з: 20.11.08 Подякував: 97 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:05 Кстати, Ухань тоже открыли после протестов.

Были видео, как толпы штурмуют блокпосты с военной техникой.



Совпадение? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11205 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6769 раз. Подякували: 3008 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:11 Вкладчик1234 написав: Кстати, Ухань тоже открыли после протестов.

Были видео, как толпы штурмуют блокпосты с военной техникой.



Совпадение? Кстати, Ухань тоже открыли после протестов.Были видео, как толпы штурмуют блокпосты с военной техникой.Совпадение?

Кстати, во Франции 250 лет назад монархия пала после протестов. Совпадение? Кстати, во Франции 250 лет назад монархия пала после протестов. Совпадение? juristkostya Повідомлень: 2801 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 839 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 27 кві, 2020 18:11 edvardd написав: я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса... я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...

почему эту вакцину утаивают от людей?



или ,всё таки , на лицо заговор масонов?

скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных. почему эту вакцину утаивают от людей?или ,всё таки , на лицо заговор масонов?скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных. 19yuriy91 Повідомлень: 2619 З нами з: 15.09.12 Подякував: 241 раз. Подякували: 378 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1100110111021103> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6922 1548752

ЛОБ Пон 27 кві, 2020 11:15