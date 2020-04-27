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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1100110111021103

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:19

  19yuriy91 написав:
  edvardd написав:я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...

почему эту вакцину утаивают от людей? :shock:

или ,всё таки , на лицо заговор масонов? :shock:
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.


Потому что коронавирус, поражающий собак, был открыт еще в 70-х, и с того момента было достаточно времени на разработку вакцины :)

https://en.wikipedia.org/wiki/Canine_coronavirus
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