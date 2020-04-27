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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:19
19yuriy91 написав: edvardd написав:
я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...
почему эту вакцину утаивают от людей?
или ,всё таки , на лицо заговор масонов?
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.
Потому что коронавирус, поражающий собак, был открыт еще в 70-х, и с того момента было достаточно времени на разработку вакцины https://en.wikipedia.org/wiki/Canine_coronavirus
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