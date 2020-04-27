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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1100110111021103

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:19

  19yuriy91 написав:
  edvardd написав:я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...

почему эту вакцину утаивают от людей? :shock:

или ,всё таки , на лицо заговор масонов? :shock:
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.


Потому что коронавирус, поражающий собак, был открыт еще в 70-х, и с того момента было достаточно времени на разработку вакцины :)

https://en.wikipedia.org/wiki/Canine_coronavirus
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:38

  fler написав:
  Вкладчик1234 написав:Правительство решило после протестов фермеров, что победа над короной уже достаточно приблизилась, чтобы открывать рынки? :)

Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":
0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки :)

Если бы хватило ума разработать план поддержки фермеров или хотя бы дать ЦУ - распихать их продукцию по супермаркетам (чтобы не пришлось выбрасывать), то этих протестов, наверное, могли бы избежать..

Зображення
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:45

  zРадио написав:
  19yuriy91 написав:
  edvardd написав:я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...

почему эту вакцину утаивают от людей? :shock:

или ,всё таки , на лицо заговор масонов? :shock:
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.


Потому что коронавирус, поражающий собак, был открыт еще в 70-х, и с того момента было достаточно времени на разработку вакцины :)

https://en.wikipedia.org/wiki/Canine_coronavirus


таки, корейцы постарались :D
шоб падежа худобы не было :mrgreen:
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:48

  Вкладчик1234 написав:Завтра Кабмин откроет рынки по всей Украине
https://strana.ua/news/263832-v-ukraine-do-kontsa-nedeli-khotjat-otkryt-280-krytykh-prodovolstvennykh-rynkov.html

Фермеры побороли корону и злых монополистов-сетевиков :)

Для початку треба встановити для вільнобидла "реальний" розмір штрафу за порушення "масочного" режиму з штрафом "на місці" (на 17000 грн у них хіба що нирку можна знайти). І замінити/уточнити термін "громадські місця', який точно не прописаний ще з часів СРСР.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:56

  centurionus написав:
  Вкладчик1234 написав:Завтра Кабмин откроет рынки по всей Украине
https://strana.ua/news/263832-v-ukraine-do-kontsa-nedeli-khotjat-otkryt-280-krytykh-prodovolstvennykh-rynkov.html

Фермеры побороли корону и злых монополистов-сетевиков :)

Для початку треба встановити для вільнобидла "реальний" розмір штрафу за порушення "масочного" режиму з штрафом "на місці" (на 17000 грн у них хіба що нирку можна знайти). І замінити/уточнити термін "громадські місця', який точно не прописаний ще з часів СРСР.

Так электорат 73% обидится на такое, и видосики не помогут. Так что недокарантин все-равно продолжится, вон и квартал уже запланировал концерты, так что к концертам уже все будет снято при любых раскладах.

https://news.liga.net/region_news/news/ ... h-jenschin

Вот за такое, можно штрафовать, а за нарушениее карантина -низзя, якорный электорат обидится!
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 19:56

  19yuriy91 написав:
  edvardd написав:я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...

почему эту вакцину утаивают от людей? :shock:

или ,всё таки , на лицо заговор масонов? :shock:
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.

вот фото вакцины из паспорта:
Зображення

  Schmit написав:Ще один хворий COVID-19 помер від тромбозу кінцівки
Тромбозы, инфаркты, инсульты. Что же это за грипп такой?

вирус проникает в лейкоциты через рецептор CD147, клетки слипаются образуются тромбозы, инфаркты и инсульты
всё просто, надо только вовремя начать лечиться
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:02

edvardd
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Выбери на картинке от какого именно собачку вакцинировано? :lol:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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