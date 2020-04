Додано: Пон 27 кві, 2020 18:48

Вкладчик1234 написав: Завтра Кабмин откроет рынки по всей Украине

https://strana.ua/news/263832-v-ukraine-do-kontsa-nedeli-khotjat-otkryt-280-krytykh-prodovolstvennykh-rynkov.html



Для початку треба встановити для вільнобидла "реальний" розмір штрафу за порушення "масочного" режиму з штрафом "на місці" (на 17000 грн у них хіба що нирку можна знайти). І замінити/уточнити термін "громадські місця', який точно не прописаний ще з часів СРСР. Для початку треба встановити для вільнобидла "реальний" розмір штрафу за порушення "масочного" режиму з штрафом "на місці" (на 17000 грн у них хіба що нирку можна знайти). І замінити/уточнити термін "громадські місця', який точно не прописаний ще з часів СРСР.

