Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати тему
Відповісти на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:19
19yuriy91 написав: edvardd написав:
я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...
почему эту вакцину утаивают от людей?
или ,всё таки , на лицо заговор масонов?
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.
Потому что коронавирус, поражающий собак, был открыт еще в 70-х, и с того момента было достаточно времени на разработку вакцины
https://en.wikipedia.org/wiki/Canine_coronavirus
zРадио
Повідомлень: 5413
З нами з: 02.05.18
Подякував: 972 раз.
Подякували: 2123 раз.
Профіль
2
4
3
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:38
fler написав: Вкладчик1234 написав:
Правительство решило после протестов фермеров, что победа над короной уже достаточно приблизилась, чтобы открывать рынки?
Это видать нулевой пункт "плана Шмыгаля":
0. Когда фермеры начали перекрывать дороги - открываются рынки
Если бы хватило ума разработать план поддержки фермеров или хотя бы дать ЦУ - распихать их продукцию по супермаркетам (чтобы не пришлось выбрасывать), то этих протестов, наверное, могли бы избежать..
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
Повідомлень: 4168
З нами з: 03.12.14
Подякував: 570 раз.
Подякували: 692 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:45
zРадио написав: 19yuriy91 написав: edvardd написав:
я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...
почему эту вакцину утаивают от людей?
или ,всё таки , на лицо заговор масонов?
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.
Потому что коронавирус, поражающий собак, был открыт еще в 70-х, и с того момента было достаточно времени на разработку вакцины
https://en.wikipedia.org/wiki/Canine_coronavirus
таки, корейцы постарались
шоб падежа худобы не было
19yuriy91
Повідомлень: 2620
З нами з: 15.09.12
Подякував: 241 раз.
Подякували: 378 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:48
Для початку треба встановити для вільнобидла "реальний" розмір штрафу за порушення "масочного" режиму з штрафом "на місці" (на 17000 грн у них хіба що нирку можна знайти). І замінити/уточнити термін "громадські місця', який точно не прописаний ще з часів СРСР.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
Повідомлень: 1168
З нами з: 07.10.09
Подякував: 272 раз.
Подякували: 315 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 кві, 2020 18:56
centurionus написав:
Для початку треба встановити для вільнобидла "реальний" розмір штрафу за порушення "масочного" режиму з штрафом "на місці" (на 17000 грн у них хіба що нирку можна знайти). І замінити/уточнити термін "громадські місця', який точно не прописаний ще з часів СРСР.
Так электорат 73% обидится на такое, и видосики не помогут. Так что недокарантин все-равно продолжится, вон и квартал уже запланировал концерты, так что к концертам уже все будет снято при любых раскладах.
https://news.liga.net/region_news/news/ ... h-jenschin
Вот за такое, можно штрафовать, а за нарушениее карантина -низзя, якорный электорат обидится!
_Mykola_
Повідомлень: 3678
З нами з: 09.02.09
Подякував: 531 раз.
Подякували: 479 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:20
https://www.youtube.com/watch?v=8YNeZKAPjBg
Лукашенко самоустранился. Ну и новости в Беларуси! #60
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
Повідомлень: 3304
З нами з: 29.05.18
Подякував: 94 раз.
Подякували: 605 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 кві, 2020 19:56
19yuriy91 написав: edvardd написав:
я недавно собачке делал прививку, одна из вакцин была против коронавируса...
почему эту вакцину утаивают от людей?
или ,всё таки , на лицо заговор масонов?
скорее даже, корейцев, поменьше людей, побольше собак. разных и вкусных.
вот фото вакцины из паспорта:
вирус проникает в лейкоциты через рецептор CD147, клетки слипаются образуются тромбозы, инфаркты и инсульты
всё просто, надо только вовремя начать лечиться
edvardd
Повідомлень: 6313
З нами з: 20.11.08
Подякував: 97 раз.
Подякували: 1577 раз.
Профіль
Додано: Пон 27 кві, 2020 20:02
edvardd
Выбери на картинке от какого именно собачку вакцинировано?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Повідомлень: 8538
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
Профіль
1
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
6922
1548761
Пон 27 кві, 2020 11:15 ЛОБ