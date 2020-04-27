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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1102110311041105>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:26

Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина в Украине могут начаться одновременно - Шмыгаль

https://strana.ua/news/263920-koronavirus-v-ukraine-shmyhal-zajavil-chto-vtoroj-tretij-ili-chetvertyj-etapy-vykhoda-iz-karantina-mohut-nachatsja-odnovremenno-.html

Ещё пара шумных перекрытий дорог - и будет объявлена полная перемога над короной :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:28

  Вкладчик1234 написав:Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина в Украине могут начаться одновременно - Шмыгаль

https://strana.ua/news/263920-koronavirus-v-ukraine-shmyhal-zajavil-chto-vtoroj-tretij-ili-chetvertyj-etapy-vykhoda-iz-karantina-mohut-nachatsja-odnovremenno-.html

Ещё пара шумных перекрытий дорог - и будет объявлена полная перемога над короной :)

Шо уже освоены выделенные ярды?
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Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:30

  edvardd написав:человек написал что вакцин от коронавируса нет никаких, я опроверг, вопросы есть?


Автор обсуждаемой статьи писал следующее:

5) за последние 17 лет не удалось разработать ни вакцину, ни моноклональные антитела против коронавирусов (хотя бы одного из них);


Понятное дело, что имелись в виду вирусы, паразитирующие на людях (SARS, MERS и т.д.), а не на собачках, мышках или хомячках.

Не вижу ошибки в тезисе автора статьи.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:33

  edvardd написав:
  Schmit написав:Ще один хворий COVID-19 помер від тромбозу кінцівки
Тромбозы, инфаркты, инсульты. Что же это за грипп такой?

вирус проникает в лейкоциты через рецептор CD147, клетки слипаются образуются тромбозы, инфаркты и инсульты
всё просто, надо только вовремя начать лечиться

Чем лечится? Лекарств нет. Все эти ядохимикаты противомалярийные/противоспидозные - показывают противоречивые результаты. Одни исследования доказывают, что они вроде как помогают, другие - что наоборот, вредят и приводят к еще большей смертности. А так как люди до сих пор продолжают умирать в странах, где эти лекарства уже вовсю применяют, склоняюсь к версии, что они бесполезны.
Schmit
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:47

  Schmit написав:Чем лечится? Лекарств нет. Все эти ядохимикаты противомалярийные/противоспидозные - показывают противоречивые результаты. Одни исследования доказывают, что они вроде как помогают, другие - что наоборот, вредят и приводят к еще большей смертности. А так как люди до сих пор продолжают умирать в странах, где эти лекарства уже вовсю применяют, склоняюсь к версии, что они бесполезны.


Возможно, подсуетились фармкомпании (проплатили ряд статеек с предположениями об эффективности именно их препарата для формирования "правильного" информационного фона). А может просто врачи от безысходности пробуют всё подряд, ориентированное на "противовирусность".

Насколько я знаю, заветные 20% клинического результата (снижение смертности на 20% от конкретной болезни при использовании конкретного препарата) ни один из них на поверку пока так и не показал.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:47

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Китаї вже близько 600 людей отримали нову вакцину проти коронавірусу
https://24tv.ua/health/v_kitayi_vzhe_blizko_600_lyudey_otrimali_novu_vaktsinu_proti_koronavirusu_n1333335?utm_source=mailchimp
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:50

  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина в Украине могут начаться одновременно - Шмыгаль

https://strana.ua/news/263920-koronavirus-v-ukraine-shmyhal-zajavil-chto-vtoroj-tretij-ili-chetvertyj-etapy-vykhoda-iz-karantina-mohut-nachatsja-odnovremenno-.html

Ещё пара шумных перекрытий дорог - и будет объявлена полная перемога над короной :)

Шо уже освоены выделенные ярды?


быстро они справились .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 20:59

  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?

Есть , но гораздо меньше чем через спёртый воздух в АТБ.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:02

  Vadim V написав:
  Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?

Есть , но гораздо меньше чем через спёртый воздух в АТБ.

Из базарного творожка легко делаются сырники.
Вкусно, полезно и безопасно
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 27 кві, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:02

  Civis написав:
  Schmit написав:Чем лечится? Лекарств нет. Все эти ядохимикаты противомалярийные/противоспидозные - показывают противоречивые результаты. Одни исследования доказывают, что они вроде как помогают, другие - что наоборот, вредят и приводят к еще большей смертности. А так как люди до сих пор продолжают умирать в странах, где эти лекарства уже вовсю применяют, склоняюсь к версии, что они бесполезны.


Возможно, подсуетились фармкомпании (проплатили ряд статеек с предположениями об эффективности именно их препарата для формирования "правильного" информационного фона). А может просто врачи от безысходности пробуют всё подряд, ориентированное на "противовирусность".

Насколько я знаю, заветные 20% клинического результата (снижение смертности на 20% от конкретной болезни при использовании конкретного препарата) ни один из них на поверку пока так и не показал.


Наши тоже попытались с Протефлазидом. Но, похоже в это чудолекарство никто не поверил.
Лучше уже им лечится, он хоть дешевый и если не поможет, то не навредит. В крайнем случае сойдет, за плацебо.
Schmit
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Пон 27 кві, 2020 11:15
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