вирус проникает в лейкоциты через рецептор CD147, клетки слипаются образуются тромбозы, инфаркты и инсульты всё просто, надо только вовремя начать лечиться
Чем лечится? Лекарств нет. Все эти ядохимикаты противомалярийные/противоспидозные - показывают противоречивые результаты. Одни исследования доказывают, что они вроде как помогают, другие - что наоборот, вредят и приводят к еще большей смертности. А так как люди до сих пор продолжают умирать в странах, где эти лекарства уже вовсю применяют, склоняюсь к версии, что они бесполезны.
Schmit написав:Чем лечится? Лекарств нет. Все эти ядохимикаты противомалярийные/противоспидозные - показывают противоречивые результаты. Одни исследования доказывают, что они вроде как помогают, другие - что наоборот, вредят и приводят к еще большей смертности. А так как люди до сих пор продолжают умирать в странах, где эти лекарства уже вовсю применяют, склоняюсь к версии, что они бесполезны.
Возможно, подсуетились фармкомпании (проплатили ряд статеек с предположениями об эффективности именно их препарата для формирования "правильного" информационного фона). А может просто врачи от безысходности пробуют всё подряд, ориентированное на "противовирусность".
Насколько я знаю, заветные 20% клинического результата (снижение смертности на 20% от конкретной болезни при использовании конкретного препарата) ни один из них на поверку пока так и не показал.
Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
Есть , но гораздо меньше чем через спёртый воздух в АТБ.
Civis написав:Кстати, к вопросу о возможном открытии продуктовых рынков. А путь передачи вируса через продукты (не обработанные термически) уже подтвержден? Через базарный творожок, например, есть вероятность захворать?
Есть , но гораздо меньше чем через спёртый воздух в АТБ.
Из базарного творожка легко делаются сырники. Вкусно, полезно и безопасно
Востаннє редагувалось antey1969 в Пон 27 кві, 2020 21:02, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Чем лечится? Лекарств нет. Все эти ядохимикаты противомалярийные/противоспидозные - показывают противоречивые результаты. Одни исследования доказывают, что они вроде как помогают, другие - что наоборот, вредят и приводят к еще большей смертности. А так как люди до сих пор продолжают умирать в странах, где эти лекарства уже вовсю применяют, склоняюсь к версии, что они бесполезны.
Возможно, подсуетились фармкомпании (проплатили ряд статеек с предположениями об эффективности именно их препарата для формирования "правильного" информационного фона). А может просто врачи от безысходности пробуют всё подряд, ориентированное на "противовирусность".
Насколько я знаю, заветные 20% клинического результата (снижение смертности на 20% от конкретной болезни при использовании конкретного препарата) ни один из них на поверку пока так и не показал.
Наши тоже попытались с Протефлазидом. Но, похоже в это чудолекарство никто не поверил. Лучше уже им лечится, он хоть дешевый и если не поможет, то не навредит. В крайнем случае сойдет, за плацебо.