В общежитии Запорожья, где произошла вспышка коронавируса, инфекцию нашли у 15 человек из 166 жильцов, среди них 6 человек - дети, рассказал главный санитарный врач области Роман Терехов.
Также тестирования на COVID-19 проведены и среди контактного круга жительницы общежития - вероятного источника распространения инфекции, которая была первой госпитализирована в областную инфекционную больницу.
Женщина заболела ОРВИ еще 13 апреля и лечилась амбулаторно, а 21 апреля после тестирования на COVID-19 был установлен ее точный диагноз.
Поскольку заболевшая оказалась медицинским работником одного из роддомов Запорожья, на месте ее работы провели тестирование на COVID-19 у 46 контактных с ней лиц - 35 человек из медперсонала и 11 пациентов медучреждения. Ни у кого из обследованных короновирусной инфекции не выявлено.
Нарешті здоровий глузд завітав і до ФРН. Бачив сюжет на CNN: землі окремо приймають рішення, але всі вже в масках.
Показателен также масштабный эксперимент поставленный в ФРГ. Всеобщее ношение масок сначала было введено только в городе Йена и противники ношения масок даже среди ученых из Института Роберта Коха скептически к этому отнеслись. Однако по остальным городам ФРГ продолжался рост пандемии COVID-19, а в Йене практически перестали регистрироваться новые случаи заражении. В связи с этим Институт Роберта Коха признал научной ошибкой отказ от тотального ношения масок и всеобщее ношение масок было внедрено тотально по всей территории ФРГ.
Розширили статтю на ru.wikipedia в частині захисту від аерозолів та необхідності носіння масок Адептам "всерятівного рукомийництва" після читання - надсилати свої зауваження авторам досліджень. P.S. Адепти, хотіли б таким подихати? А потім руки помити, для самозаспокоєння...
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 27 кві, 2020 21:32, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).