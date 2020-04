Додано: Пон 27 кві, 2020 21:25



Показателен также масштабный эксперимент поставленный в ФРГ. Всеобщее ношение масок сначала было введено только в городе Йена и противники ношения масок даже среди ученых из Института Роберта Коха скептически к этому отнеслись. Однако по остальным городам ФРГ продолжался рост пандемии COVID-19, а в Йене практически перестали регистрироваться новые случаи заражении. В связи с этим Институт Роберта Коха признал научной ошибкой отказ от тотального ношения масок и всеобщее ношение масок было внедрено тотально по всей территории ФРГ.

Розширили статтю на ru.wikipedia в частині захисту від аерозолів та необхідності носіння масок Адептам "всерятівного рукомийництва" після читання - надсилати свої зауваження авторам досліджень.



P.S. Адепти, хотіли б таким подихати? А потім руки помити, для самозаспокоєння... Нарешті здоровий глузд завітав і до ФРН. Бачив сюжет на CNN: землі окремо приймають рішення, але всі вже в масках.

