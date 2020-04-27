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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1103110411051106>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:07

  moldashavanin написав:
  Мизантрóп написав:
  Вкладчик1234 написав:Второй, третий и четвертый этапы выхода из карантина в Украине могут начаться одновременно - Шмыгаль

https://strana.ua/news/263920-koronavirus-v-ukraine-shmyhal-zajavil-chto-vtoroj-tretij-ili-chetvertyj-etapy-vykhoda-iz-karantina-mohut-nachatsja-odnovremenno-.html

Ещё пара шумных перекрытий дорог - и будет объявлена полная перемога над короной :)

Шо уже освоены выделенные ярды?


быстро они справились .

Вся жесть в том, что эпидемия в Украине ещё не начиналась
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:20

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Очередная общага:

В общежитии Запорожья, где произошла вспышка коронавируса, инфекцию нашли у 15 человек из 166 жильцов, среди них 6 человек - дети, рассказал главный санитарный врач области Роман Терехов.

Также тестирования на COVID-19 проведены и среди контактного круга жительницы общежития - вероятного источника распространения инфекции, которая была первой госпитализирована в областную инфекционную больницу.

Женщина заболела ОРВИ еще 13 апреля и лечилась амбулаторно, а 21 апреля после тестирования на COVID-19 был установлен ее точный диагноз.

Поскольку заболевшая оказалась медицинским работником одного из роддомов Запорожья, на месте ее работы провели тестирование на COVID-19 у 46 контактных с ней лиц - 35 человек из медперсонала и 11 пациентов медучреждения. Ни у кого из обследованных короновирусной инфекции не выявлено.
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:25

  Vint написав:Вся жесть в том, что эпидемия в Украине ещё не начиналась


Не . второй раз сказка - про будущий Пик Заболевания не прокатит .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:25

Нарешті здоровий глузд завітав і до ФРН. Бачив сюжет на CNN: землі окремо приймають рішення, але всі вже в масках.
Показателен также масштабный эксперимент поставленный в ФРГ. Всеобщее ношение масок сначала было введено только в городе Йена и противники ношения масок даже среди ученых из Института Роберта Коха скептически к этому отнеслись. Однако по остальным городам ФРГ продолжался рост пандемии COVID-19, а в Йене практически перестали регистрироваться новые случаи заражении. В связи с этим Институт Роберта Коха признал научной ошибкой отказ от тотального ношения масок и всеобщее ношение масок было внедрено тотально по всей территории ФРГ.

Розширили статтю на ru.wikipedia в частині захисту від аерозолів та необхідності носіння масок Адептам "всерятівного рукомийництва" після читання - надсилати свої зауваження авторам досліджень.
Зображення
P.S. Адепти, хотіли б таким подихати? А потім руки помити, для самозаспокоєння...
Востаннє редагувалось centurionus в Пон 27 кві, 2020 21:32, всього редагувалось 2 разів.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:28

Смотреть с 16:00
https://www.youtube.com/watch?v=_TyVLY5nRFA
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:36

  Vadim V написав:Смотреть с 16:00
https://www.youtube.com/watch?v=_TyVLY5nRFA


Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).
Civis
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:40

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Слуга народа" хочет ослабить карантин в регионах, где меньше всего зараженных вирусом
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/sluga-naroda-hochet-oslabit-karantin-v-regiona-367909/
Зображення
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:06

  Civis написав:
  Schmit написав:Чем лечится? Лекарств нет. Все эти ядохимикаты противомалярийные/противоспидозные - показывают противоречивые результаты. Одни исследования доказывают, что они вроде как помогают, другие - что наоборот, вредят и приводят к еще большей смертности. А так как люди до сих пор продолжают умирать в странах, где эти лекарства уже вовсю применяют, склоняюсь к версии, что они бесполезны.


Возможно, подсуетились фармкомпании (проплатили ряд статеек с предположениями об эффективности именно их препарата для формирования "правильного" информационного фона). А может просто врачи от безысходности пробуют всё подряд, ориентированное на "противовирусность".

Насколько я знаю, заветные 20% клинического результата (снижение смертности на 20% от конкретной болезни при использовании конкретного препарата) ни один из них на поверку пока так и не показал.

Именно так и есть, ноги растут от компании гилеад, со своим ремдесивиром, они проплатили, обгадили все остальные препараты, им пришла ответка, даже Либо пострадал, там где крутятся большие деньги - жди подляну...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:13

План Редекера ?
Разве это не полный провал по борьбе против Коронавируса ?
Какой Ад начнется при какой-то страшной заразы !
или Будет воплощен План Редекера
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:17

  Ukrainian написав:edvardd
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Выбери на картинке от какого именно собачку вакцинировано? :lol:

У нас в стране похоже самый нижний из списка
safonovstanislav
 
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Пон 27 кві, 2020 11:15
ЛОБ

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