RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1103110411051106

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:48

  Civis написав:
  Vadim V написав:Смотреть с 16:00
https://www.youtube.com/watch?v=_TyVLY5nRFA


Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).

Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.
Black Jack - White Business
[*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9506
З нами з: 03.11.08
Подякував: 707 раз.
Подякували: 2058 раз.
 
Профіль
1
6
2
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:01

  ruvex написав:
  Civis написав:
  Vadim V написав:Смотреть с 16:00
https://www.youtube.com/watch?v=_TyVLY5nRFA


Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).

Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.

Ну в больных короно вирусом ярко выраженная анорексия как впрочем при многих других инфекционных болезнях. Поэтому какая разница как кормят если все равно больной кушать не будет. :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8540
З нами з: 18.06.08
Подякував: 19 раз.
Подякували: 617 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 1103110411051106
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Xenon і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6922 1548784
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 кві, 2020 11:15
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.