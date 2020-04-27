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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:48
Civis написав:
Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).
Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.
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Додано: Пон 27 кві, 2020 23:01
ruvex написав: Civis написав:
Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).
Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.
Ну в больных короно вирусом ярко выраженная анорексия как впрочем при многих других инфекционных болезнях. Поэтому какая разница как кормят если все равно больной кушать не будет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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