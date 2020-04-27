Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).
Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).
Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.
Ну в больных короно вирусом ярко выраженная анорексия как впрочем при многих других инфекционных болезнях. Поэтому какая разница как кормят если все равно больной кушать не будет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Vint написав:Вся жесть в том, что эпидемия в Украине ещё не начиналась
Не . второй раз сказка - про будущий Пик Заболевания не прокатит .
У меня в феврале был грипп А с бронхитом и через пару недель странная инфекция на пару дней. Я был уверен, что уже прошел через корону, но сделанный неделю назад тест показал, что антитела не обнаружены.