Додано: Вів 28 кві, 2020 02:39

Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



Первыми, по его словам, протестируют жителей Одесской и Сумской областей.



Ляшко также подчеркнул, что МОЗ не будет скрывать статистику заболеваемости.



"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он.



По словам главного санитарного врача, в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями. Образцы тестируются методом ПЦР на наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.



"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - пояснил он.



Всего, каждую неделю на коронавирусную инфекцию в Украине тестируют около 30 тысяч человек.



"Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.