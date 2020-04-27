Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).
Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.
Black Jack - White Business [*] ПРОМО-КОД Бонус от Минфина: 7O66XX3 гарантированно получите +50 грн. [*] А-БАНК https://a-bank.com.ua/t?a=5M2WQ2MZ5OX0 +50 грн.
Это не новость. Позапрошлым летом я имел "удовольствие" лежать в николаевской областной инфекционке с пищевым отравлением: кормили достаточно скромненько, но с голоду никто не умирал (я нашел эти постные кашки и супчики вполне приемлемыми).
Ресторанного меню в таких учреждениях никогда и не было.
Ну в больных короно вирусом ярко выраженная анорексия как впрочем при многих других инфекционных болезнях. Поэтому какая разница как кормят если все равно больной кушать не будет.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Vint написав:Вся жесть в том, что эпидемия в Украине ещё не начиналась
Не . второй раз сказка - про будущий Пик Заболевания не прокатит .
У меня в феврале был грипп А с бронхитом и через пару недель странная инфекция на пару дней. Я был уверен, что уже прошел через корону, но сделанный неделю назад тест показал, что антитела не обнаружены.
Ukrainian написав:Вакцину скорее всего будет делать Индия и Британия Гилид тоже скорее всего пролетит Одна Надежда что медь в цене вырастет и TRQ таки начнёт зарабатывать
Но Иновио и Гилид пока хорошо сейчас волатилят. Можно спекулировать по полной. $1-$2 на акции в день. Иновио на фазе 3 испытаний. Гилид вот-вот выдаст результаты клинических испытаний ремдесивира. А вдруг? Америка не допустит вакцины из-за рубежа. В глобализацию наигрались. Отныне все будет своё. TRQ можно год еще выгодно скупать. Через год попрет. Через три можно будет продавать и бросать нах эту нервную работу. Буду писать труды по философии и стихи.
Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Первыми, по его словам, протестируют жителей Одесской и Сумской областей.
Ляшко также подчеркнул, что МОЗ не будет скрывать статистику заболеваемости.
"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он.
По словам главного санитарного врача, в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями. Образцы тестируются методом ПЦР на наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.
"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - пояснил он.
Всего, каждую неделю на коронавирусную инфекцию в Украине тестируют около 30 тысяч человек.
"Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.