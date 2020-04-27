Немного дополню дневной анализ ситуации от freeze. Он отметил анти- и просто рекорды по числу заболевших. Но 26-го наблюдались удивительные цифры по числу смертей.
В Швеции вдруг резко уменьшилось количество зараженных и при этом всего 2 смерти (25-го - 40), при том что последние дни было за 100. Правда у них такое не в первый раз на выходные, но раньше не было такого резкого спада. Испания - заметно упали новые случаи и 288 смертей (обычно в районе 400). У них в предыдущие выходные такого не было. Италия - 360 смертей (обычно 400+). Тоже не было. Франция тоже показала меньше, но у них это обычное явление, да и вообще скачки часто. Англия - 413 (перед этим 700-800) - не было скачков выходного дня. Германия - 1257 заболевших и 99 смертей (25-го - 117) - в прошлые выходные уменьшение наблюдалось, в позапрошлые нет. В этот раз похоже на планомерное уменьшение. США - 1157 смертей. Падение в 2 раза. Раньше бывало, но не так заметно. Дания - всего 4 смерти (обычно 10). Таким образом, если судить по смертям, то улучшение заметное.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 кві, 2020 02:51, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Про Штаты ничего не скажу (просто не в курсе, сколько там наших работало), но ЕС вряд ли выгребет без нашей рабочей силы: бюргеры с чухонцами не привыкли горбатиться в сельском хозяйстве (как пример). Ляхи туда же.
Думаю, когда европейские экономики адаптируются к функционированию в условиях пандемии, всё постепенно вернется на круги своя (я про гастарбайтеров-остарбайтеров), возможно, в несколько меньшем объеме.
Возможно, сиделок меньше потребуется (в Западной Европе Ковид конкретно дома престарелых проредил), но на разнорабочих спрос будет, на мой взгляд.
Востаннє редагувалось Civis в Вів 28 кві, 2020 02:58, всього редагувалось 2 разів.
Пятый уклад (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.
Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых источников энергии.
Не очень понимаю, как это оформят практически - у нас, вроде, безвиз. Можно запретить выезд на работу, но как это проконтролируешь? По-моему, это реально только до тех пор, пока Европа не открыла свои границы. Ввести выездные визы никто не решится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Про Штаты ничего не скажу (просто не в курсе, сколько там наших работало), но ЕС вряд ли выгребет без нашей рабочей силы: бюргеры с чухонцами не привыкли горбатиться в сельском хозяйстве (как пример). Ляхи туда же.
Думаю, когда европейские экономики адаптируются к функционированию в условиях пандемии, всё постепенно вернется на круги своя (я про гастарбайтеров-остарбайтеров), возможно, в несколько меньшем объеме.
Не очень понимаю, как это оформят практически - у нас, вроде, безвиз. Можно запретить выезд на работу, но как это проконтролируешь? По-моему, это реально только до тех пор, пока Европа не открыла свои границы. Ввести выездные визы никто не решится.
Визы нет, а вот справку о состоянии здоровья уже придумали
Civis написав:Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Первыми, по его словам, протестируют жителей Одесской и Сумской областей. Ляшко также подчеркнул, что МОЗ не будет скрывать статистику заболеваемости. "ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он. По словам главного санитарного врача, в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями. Образцы тестируются методом ПЦР на наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями. "Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - пояснил он. Всего, каждую неделю на коронавирусную инфекцию в Украине тестируют около 30 тысяч человек. "Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.
"Ох уж эти сказочки! Ах уж эти сказочники!"... , а реальность :
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятих. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала. Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции. Общее количество тестов признанных не индикативными - 10880. (* это когда по результатам теста нельзя достоверно определить ни положительный ни отрицательный результат) Такое количество не индикативных тестов может указывать либо на схемы списания, либо на низкое качество самих тестов.