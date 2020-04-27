Додано: Вів 28 кві, 2020 02:45

Немного дополню дневной анализ ситуации от freeze.

Он отметил анти- и просто рекорды по числу заболевших.

Но 26-го наблюдались удивительные цифры по числу смертей .



В Швеции вдруг резко уменьшилось количество зараженных и при этом всего 2 смерти (25-го - 40), при том что последние дни было за 100. Правда у них такое не в первый раз на выходные, но раньше не было такого резкого спада.

Испания - заметно упали новые случаи и 288 смертей (обычно в районе 400). У них в предыдущие выходные такого не было.

Италия - 360 смертей (обычно 400+). Тоже не было.

Франция тоже показала меньше, но у них это обычное явление, да и вообще скачки часто.

Англия - 413 (перед этим 700-800) - не было скачков выходного дня.

Германия - 1257 заболевших и 99 смертей (25-го - 117) - в прошлые выходные уменьшение наблюдалось, в позапрошлые нет. В этот раз похоже на планомерное уменьшение.

США - 1157 смертей. Падение в 2 раза. Раньше бывало, но не так заметно.

Дания - всего 4 смерти (обычно 10).

Таким образом, если судить по смертям, то улучшение заметное.

Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 кві, 2020 02:51, всього редагувалось 1 раз.

Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан.