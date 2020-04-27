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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1104110511061107

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:45

Немного дополню дневной анализ ситуации от freeze.
Он отметил анти- и просто рекорды по числу заболевших.
Но 26-го наблюдались удивительные цифры по числу смертей.

В Швеции вдруг резко уменьшилось количество зараженных и при этом всего 2 смерти (25-го - 40), при том что последние дни было за 100. Правда у них такое не в первый раз на выходные, но раньше не было такого резкого спада.
Испания - заметно упали новые случаи и 288 смертей (обычно в районе 400). У них в предыдущие выходные такого не было.
Италия - 360 смертей (обычно 400+). Тоже не было.
Франция тоже показала меньше, но у них это обычное явление, да и вообще скачки часто.
Англия - 413 (перед этим 700-800) - не было скачков выходного дня.
Германия - 1257 заболевших и 99 смертей (25-го - 117) - в прошлые выходные уменьшение наблюдалось, в позапрошлые нет. В этот раз похоже на планомерное уменьшение.
США - 1157 смертей. Падение в 2 раза. Раньше бывало, но не так заметно.
Дания - всего 4 смерти (обычно 10).
Таким образом, если судить по смертям, то улучшение заметное.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 кві, 2020 02:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:48

  Елена8 написав:Кто ещё сомневается, что весь этот цирк с вирусом и закрытием границ организован, чтоб почистить США и ЕС от эмигрантов-читайте https://prm.ua/uryad-zaboroniv-ukrayint ... za-kordon/ . Кабмин запретил украинцам выезжать на заработки.


Про Штаты ничего не скажу (просто не в курсе, сколько там наших работало), но ЕС вряд ли выгребет без нашей рабочей силы: бюргеры с чухонцами не привыкли горбатиться в сельском хозяйстве (как пример). Ляхи туда же.

Думаю, когда европейские экономики адаптируются к функционированию в условиях пандемии, всё постепенно вернется на круги своя (я про гастарбайтеров-остарбайтеров), возможно, в несколько меньшем объеме.

Возможно, сиделок меньше потребуется (в Западной Европе Ковид конкретно дома престарелых проредил), но на разнорабочих спрос будет, на мой взгляд.
Востаннє редагувалось Civis в Вів 28 кві, 2020 02:58, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:50

  Елена8 написав: Кабмин запретил украинцам выезжать на заработки.

Правильно. Нехай шастать. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:54

бред но что то в этом есть..

Пятый уклад (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т.п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких компаний, соединенных электронной сетью на основе Интернета, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологий, контроля качества продукции, планирования инноваций.

Шестой технологический уклад будет характеризоваться развитием робототехники, биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологии, систем искусственного интеллекта, глобальных информационных сетей, интегрированных высокоскоростных транспортных систем. В рамках шестого технологического уклада дальнейшее развитие получит гибкая автоматизация производства, космические технологии, производство конструкционных материалов с заранее заданными свойствами, атомная промышленность, авиаперевозки, будет расти атомная энергетика, потребление природного газа будет дополнено расширением сферы использования водорода в качестве экологически чистого энергоносителя, существенно расширится применение возобновляемых источников энергии.

vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:58

  Елена8 написав:Кто ещё сомневается, что весь этот цирк с вирусом и закрытием границ организован, чтоб почистить США и ЕС от эмигрантов-читайте https://prm.ua/uryad-zaboroniv-ukrayint ... za-kordon/ . Кабмин запретил украинцам выезжать на заработки.

Не очень понимаю, как это оформят практически - у нас, вроде, безвиз. Можно запретить выезд на работу, но как это проконтролируешь?
По-моему, это реально только до тех пор, пока Европа не открыла свои границы.
Ввести выездные визы никто не решится.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:01

  vladislavlvov написав:Пятый уклад (1985-2035 гг.) опирается на .....

Шестой технологический уклад будет характеризоваться .....

Не рано ли? :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:36

  Civis написав:
  Елена8 написав:Кто ещё сомневается, что весь этот цирк с вирусом и закрытием границ организован, чтоб почистить США и ЕС от эмигрантов-читайте https://prm.ua/uryad-zaboroniv-ukrayint ... za-kordon/ . Кабмин запретил украинцам выезжать на заработки.


Про Штаты ничего не скажу (просто не в курсе, сколько там наших работало), но ЕС вряд ли выгребет без нашей рабочей силы: бюргеры с чухонцами не привыкли горбатиться в сельском хозяйстве (как пример). Ляхи туда же.

Думаю, когда европейские экономики адаптируются к функционированию в условиях пандемии, всё постепенно вернется на круги своя (я про гастарбайтеров-остарбайтеров), возможно, в несколько меньшем объеме.

Вы не совсем поняли ситуацию Украина не будет давать украинцам оформлять рабочие визы -закрытые визовые центры и другие способы. А для туристов ЕС не будет открывать границы- вот например http://rusjev.net/2020/04/26/italiya-za ... tsa-goda/# .
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:38

...
Востаннє редагувалось Елена8 в Вів 28 кві, 2020 03:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:39

  ЛАД написав:
  Елена8 написав:Кто ещё сомневается, что весь этот цирк с вирусом и закрытием границ организован, чтоб почистить США и ЕС от эмигрантов-читайте https://prm.ua/uryad-zaboroniv-ukrayint ... za-kordon/ . Кабмин запретил украинцам выезжать на заработки.

Не очень понимаю, как это оформят практически - у нас, вроде, безвиз. Можно запретить выезд на работу, но как это проконтролируешь?
По-моему, это реально только до тех пор, пока Европа не открыла свои границы.
Ввести выездные визы никто не решится.

Визы нет, а вот справку о состоянии здоровья уже придумали
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 03:51

"Приличнее уВас... Спокойнее..."

  Civis написав:Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Первыми, по его словам, протестируют жителей Одесской и Сумской областей.
Ляшко также подчеркнул, что МОЗ не будет скрывать статистику заболеваемости.
"ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он.
По словам главного санитарного врача, в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями. Образцы тестируются методом ПЦР на наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями.
"Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - пояснил он.
Всего, каждую неделю на коронавирусную инфекцию в Украине тестируют около 30 тысяч человек.
"Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.

"Ох уж эти сказочки! Ах уж эти сказочники!"... :mrgreen: , а реальность :
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек.
Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях.
Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятих.
Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции.
Общее количество тестов признанных не индикативными - 10880. (* это когда по результатам теста нельзя достоверно определить ни положительный ни отрицательный результат)
Такое количество не индикативных тестов может указывать либо на схемы списания, либо на низкое качество самих тестов.

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Пон 27 кві, 2020 11:15
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