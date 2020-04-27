Про Штаты ничего не скажу (просто не в курсе, сколько там наших работало), но ЕС вряд ли выгребет без нашей рабочей силы: бюргеры с чухонцами не привыкли горбатиться в сельском хозяйстве (как пример). Ляхи туда же.
Думаю, когда европейские экономики адаптируются к функционированию в условиях пандемии, всё постепенно вернется на круги своя (я про гастарбайтеров-остарбайтеров), возможно, в несколько меньшем объеме.
Не очень понимаю, как это оформят практически - у нас, вроде, безвиз. Можно запретить выезд на работу, но как это проконтролируешь? По-моему, это реально только до тех пор, пока Европа не открыла свои границы. Ввести выездные визы никто не решится.
Визы нет, а вот справку о состоянии здоровья уже придумали
Civis написав:Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, которое позволит ретроспективно выявить наличие антител у украинцев к COVID-19 и посмотреть, были ли пропущены случаи заболевания. Об этом, в понедельник, 27 апреля, в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Первыми, по его словам, протестируют жителей Одесской и Сумской областей. Ляшко также подчеркнул, что МОЗ не будет скрывать статистику заболеваемости. "ИФА-тесты к нам уже зашли, и мы начинаем тестирование. Никто не собирается скрывать реальную картину заболеваемости, наша задача, чтобы каждый получил медпомощь" - сказал он. По словам главного санитарного врача, в настоящее время в Украине отбираются на исследование образцы материала от каждого случая смерти, связанного с легочными заболеваниями. Образцы тестируются методом ПЦР на наличие коронавируса. Кроме того, проводятся ПЦР-исследования всех пациентов с пневмониями. "Иногда бывает, что COVID-19 был установлен посмертно человеку, который без симптомов обращался за медпомощью", - пояснил он. Всего, каждую неделю на коронавирусную инфекцию в Украине тестируют около 30 тысяч человек. "Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.
"Ох уж эти сказочки! Ах уж эти сказочники!"... , а реальность :
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден диагноз COVID-19 составляет 3164 человек. Из них, врачей - 1497 человек, из которых 906 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Средний медицинский персонал - 1107 человек, из которых 822 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятиях. Младший медицинский персонал - 560 человек , из которых 329 определены ведомственными приказами, как непосредственно участвующие в противоэпидемических мероприятих. Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала. Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции. Общее количество тестов признанных не индикативными - 10880. (* это когда по результатам теста нельзя достоверно определить ни положительный ни отрицательный результат) Такое количество не индикативных тестов может указывать либо на схемы списания, либо на низкое качество самих тестов.
Сильно... А я навіть ще не встиг почати сумніватися. Страшно спитати: хто ж таки організував? Рептілоїди, антисіоністське підпілля? ЦРУ з Пентагоном? В Китаї 'тих" мігрантів немає. Як немає їх в Південній Кореї, Тайвані, Японії тощо. Їм це навіщо?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell