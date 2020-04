Додано: Вів 28 кві, 2020 07:22

Елена8 написав: Кто ещё сомневается, что весь этот цирк с вирусом и закрытием границ организован, чтоб почистить США и ЕС от эмигрантов-читайте https://prm.ua/uryad-zaboroniv-ukrayint ... za-kordon/ . Кабмин запретил украинцам выезжать на заработки.

Сильно...

А я навіть ще не встиг почати сумніватися.

Страшно спитати: хто ж таки організував? Рептілоїди, антисіоністське підпілля? ЦРУ з Пентагоном?

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell