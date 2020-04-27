Civis написав:Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, ........ "Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.
"Ох уж эти сказочки! Ах уж эти сказочники!"... , а реальность :
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден [u]диагноз COVID-19 составляет ...... Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала. Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции. Общее количество тестов признанных не индикативными - .....
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Вы, как принято, ссылку не дали. Поискал. Есть такое, например, здесь - https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html. И ещё на сайте у Олега Пономаря. Оба источника не сообщают, откуда инфа. Вы либо найдите, откуда ноги растут, либо признайте, что это фейк. Олег Пономарь уже 30 лет как "канадский украинец" или "украинский канадец" - как правильно? После 2014 стал "независимым" украинским блогером и ЛОМом.
Блогери можуть давати неправдиву інформацію, якщо заангажовані політичною силою або працюють на когось. Крім того, вони можуть свідомо брати участь в інформаційній війні, яка є частиною гібридної. Однак є незалежні блогери, які дорожать своєю репутацією. Я викладаю новину, тільки якщо я на мільйон відсотків впевнений в своєму джерелі – це перше.
Французская лаборатория вакцинологии Pasteur-TheraVectys подготовила тесты, способные измерять эффективность иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило агентство France-Presse.
Понад 100 тисяч українців померли за два місяці: названі причини За два перших місяці 2020 року в Україні померло 100 738 осіб.
Про це йдеться в повідомленні Держстату, де також були названі причини загибелі українців.
Більше 2/3 з них померли від хвороб, пов'язаних із системою кровообігу – 68 548 осіб. Ще 13 307 людей померли від онкологічних хвороб.
Від грипу та пневмонії померли 1 326 осіб, 869 людей наклали на себе руки, а в результаті ДТП загинули 630 українців. Туберкульоз став причиною смерті 581 людини, і ВІЛ – 576 людей. 448 отруїлися алкоголем, 356 померли від цукрового діабету.
По состоянию на 27 апреля в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона COVID-19 обнаружили у 14 человек. Об этом сообщили в облгосадминистрации.
"Из них 8 врачей, работающих в госпитале - девятый врач находится там в командировке, и еще 5 военнослужащих. При этом врачи, у которых подтвердили инфицирование, не верят - они прямо об этом заявляют. Они получили у своего руководства разрешение, чтобы направить образцы анализов на проверку в Киев", - сказал глава ХОГА Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.