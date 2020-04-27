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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1105110611071108

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:39

  Ser Fil написав:
  Civis написав:Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование,
........
"Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.

"Ох уж эти сказочки! Ах уж эти сказочники!"... :mrgreen: , а реальность :
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден [u]диагноз COVID-19 составляет
......
Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала.
Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции.
Общее количество тестов признанных не индикативными - .....

.....

Вы, как принято, ссылку не дали. Поискал. Есть такое, например, здесь - https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html. И ещё на сайте у Олега Пономаря. Оба источника не сообщают, откуда инфа.
Вы либо найдите, откуда ноги растут, либо признайте, что это фейк.
Олег Пономарь уже 30 лет как "канадский украинец" или "украинский канадец" - как правильно? После 2014 стал "независимым" украинским блогером и ЛОМом.
Блогери можуть давати неправдиву інформацію, якщо заангажовані політичною силою або працюють на когось. Крім того, вони можуть свідомо брати участь в інформаційній війні, яка є частиною гібридної. Однак є незалежні блогери, які дорожать своєю репутацією. Я викладаю новину, тільки якщо я на мільйон відсотків впевнений в своєму джерелі – це перше.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/suspilstvo/20180906-try-sekrety-uspishnogo-blogu-vid-olega-ponomarya/
Начало его цитаты (выделено мной) абсолютно соответствует ситуации с нашими "ЛОМами". Конец - чистая и понятная самореклама.

Не надо тащить на форум инфомусор.
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Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:54

Французская лаборатория вакцинологии Pasteur-TheraVectys подготовила тесты, способные измерять эффективность иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило агентство France-Presse.

http://www.rfi.fr/ru/%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/20200427-covid-19-%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:00

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Понад 100 тисяч українців померли за два місяці: названі причини
За два перших місяці 2020 року в Україні померло 100 738 осіб.

Про це йдеться в повідомленні Держстату, де також були названі причини загибелі українців.

Більше 2/3 з них померли від хвороб, пов'язаних із системою кровообігу – 68 548 осіб. Ще 13 307 людей померли від онкологічних хвороб.

Від грипу та пневмонії померли 1 326 осіб, 869 людей наклали на себе руки, а в результаті ДТП загинули 630 українців.
Туберкульоз став причиною смерті 581 людини, і ВІЛ – 576 людей. 448 отруїлися алкоголем, 356 померли від цукрового діабету.

Жертвами умисного вбивства стали 243 українців, ще 237 померли в результаті пожеж і 154 потонули.
https://www.obozrevatel.com/ukr/society ... ichini.htm

станом на ранок 27 квітня зафіксовано 9009 інфікованих, з яких майже 900 осіб уже вилікувалися, а померли 220 людей.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:03

По состоянию на 27 апреля в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона COVID-19 обнаружили у 14 человек. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

"Из них 8 врачей, работающих в госпитале - девятый врач находится там в командировке, и еще 5 военнослужащих. При этом врачи, у которых подтвердили инфицирование, не верят - они прямо об этом заявляют. Они получили у своего руководства разрешение, чтобы направить образцы анализов на проверку в Киев", - сказал глава ХОГА Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.

https://www.057.ua/news/2743780/v-voennom-gospitale-harkova-zafiksirovali-vspysku-koronavirusa
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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