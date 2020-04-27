Civis написав:Министерство здравоохранения Украины запускает тестирование, ........ "Дальше наша задача увеличить до 80 тысяч тестов в неделю. Возможности для развития тестирования у нас есть", - сказал Ляшко.
"Ох уж эти сказочки! Ах уж эти сказочники!"... , а реальность :
Общее количество медицинских работников всех категория у которых подтвержден [u]диагноз COVID-19 составляет ...... Данные, озвученные министром здравоохранения Степановым 26.04.2020 г. на брифинге в количестве 1676 заболевших врачей, являются манипулятивным приемом, скрывающим заболеваемость среди среднего и младшего медицинского персонала. Общее количество тестов проведенных за указанный период - 63 811, из которых 11890 - тесты полимеразной цепной реакции. Общее количество тестов признанных не индикативными - .....
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Вы, как принято, ссылку не дали. Поискал. Есть такое, например, здесь - https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html. И ещё на сайте у Олега Пономаря. Оба источника не сообщают, откуда инфа. Вы либо найдите, откуда ноги растут, либо признайте, что это фейк. Олег Пономарь уже 30 лет как "канадский украинец" или "украинский канадец" - как правильно? После 2014 стал "независимым" украинским блогером и ЛОМом.
Блогери можуть давати неправдиву інформацію, якщо заангажовані політичною силою або працюють на когось. Крім того, вони можуть свідомо брати участь в інформаційній війні, яка є частиною гібридної. Однак є незалежні блогери, які дорожать своєю репутацією. Я викладаю новину, тільки якщо я на мільйон відсотків впевнений в своєму джерелі – це перше.
Французская лаборатория вакцинологии Pasteur-TheraVectys подготовила тесты, способные измерять эффективность иммунитета у людей, переболевших коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщило агентство France-Presse.
Понад 100 тисяч українців померли за два місяці: названі причини За два перших місяці 2020 року в Україні померло 100 738 осіб.
Про це йдеться в повідомленні Держстату, де також були названі причини загибелі українців.
Більше 2/3 з них померли від хвороб, пов'язаних із системою кровообігу – 68 548 осіб. Ще 13 307 людей померли від онкологічних хвороб.
Від грипу та пневмонії померли 1 326 осіб, 869 людей наклали на себе руки, а в результаті ДТП загинули 630 українців. Туберкульоз став причиною смерті 581 людини, і ВІЛ – 576 людей. 448 отруїлися алкоголем, 356 померли від цукрового діабету.
По состоянию на 27 апреля в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона COVID-19 обнаружили у 14 человек. Об этом сообщили в облгосадминистрации.
"Из них 8 врачей, работающих в госпитале - девятый врач находится там в командировке, и еще 5 военнослужащих. При этом врачи, у которых подтвердили инфицирование, не верят - они прямо об этом заявляют. Они получили у своего руководства разрешение, чтобы направить образцы анализов на проверку в Киев", - сказал глава ХОГА Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.
В Финляндию отправятся еще два рейса с заробитчанами, на очереди – Германия и Англия
Нужно иметь контракт не менее чем на полгода Из аэропорта "Борисполь" в ближайшее время запланированы еще два рейса в Финляндию. Вылететь смогут граждане Украины, которые имеют право на официальное трудоустройство в этой стране, рассказали в пресс-службе авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), пишет НВ Бизнес.
Такие же проекты запланированы в Германию и Англию.
Как свидетельствует шведская статистика по смертности от SARS-CoV-2, 90 процентов умерших составляют люди старше 70 лет, и только один процент летальных случаев приходится на граждан моложе 50 лет. Число зараженных в Швеции превысило 18 тысяч, из них 2,2 тысячи пациентов скончались.
Швеция, а также Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия отказываются вводить жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, жителям разрешено гулять на улицах, посещать парки и скверы. В Финляндии подобную политику объяснили тем, что нахождение на свежем воздухе позитивно сказывается на здоровье людей.
По состоянию на 27 апреля в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона COVID-19 обнаружили у 14 человек. Об этом сообщили в облгосадминистрации.
"Из них 8 врачей, работающих в госпитале - девятый врач находится там в командировке, и еще 5 военнослужащих. При этом врачи, у которых подтвердили инфицирование, не верят - они прямо об этом заявляют. Они получили у своего руководства разрешение, чтобы направить образцы анализов на проверку в Киев", - сказал глава ХОГА Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.
В последние недели 26 млн жителей США подали заявления на получение пособия по безработице, и сегодня многие из них получают от государства больше, чем зарабатывали до увольнения. Особенно это касается низкооплачиваемых работников.
Закон CARES (об экономической помощи в связи с коронавирусом) предусматривает еженедельную выдачу $600 каждому зарегистрированному безработному. Эта сумма выплачивается сверх обычного соцпакета, размер которого зависит от конкретного штата и предыдущего заработка. Данная мера будет действовать до 31 июля.
«Во время обсуждения закона, некоторые конгрессмены-республиканцы предупреждали, что его принятие может иметь непредвиденные последствия», - напоминает издание. - «Теперь безработные будут получать $15 в час ($600 в неделю, исходя из 40-часовой рабочей недели), что вдвое с лишним больше федерального уровня минимального размера оплаты труда. И это — в дополнение к соцпакету штата, который варьируется от $235 в неделю (Миссисипи) до $795 в неделю (Массачусетс)».
Пока сложно сказать, какой именно процент нынешних безработных зарабатывал на предыдущем месте работы меньше денег, чем будет получать сейчас. Однако одно из исследований, проведенных Центром по борьбе с бедностью и неравенством Джорджтаунского университета, показало, что в 2015 году 42,4% работающих американцев зарабатывали меньше $15 в час. Некоторые малооплачиваемые сотрудники массово просят руководство их уволить
Как свидетельствует шведская статистика по смертности от SARS-CoV-2, 90 процентов умерших составляют люди старше 70 лет, и только один процент летальных случаев приходится на граждан моложе 50 лет. Число зараженных в Швеции превысило 18 тысяч, из них 2,2 тысячи пациентов скончались.
Швеция, а также Финляндия, Дания, Исландия и Норвегия отказываются вводить жесткие ограничения для противодействия распространению коронавируса. В частности, жителям разрешено гулять на улицах, посещать парки и скверы. В Финляндии подобную политику объяснили тем, что нахождение на свежем воздухе позитивно сказывается на здоровье людей.
От в загальному нічого такого - якщо помножити на 4 ( чи у скільки там у нас народу більше ) - 9000 померлих і 70000 хворих ... Про штати цікаву думку прочитав - типу у них хвороба сприймається не як біда - а як вина за щось ...