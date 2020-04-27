В последние недели 26 млн жителей США подали заявления на получение пособия по безработице, и сегодня многие из них получают от государства больше, чем зарабатывали до увольнения. Особенно это касается низкооплачиваемых работников.



Закон CARES (об экономической помощи в связи с коронавирусом) предусматривает еженедельную выдачу $600 каждому зарегистрированному безработному. Эта сумма выплачивается сверх обычного соцпакета, размер которого зависит от конкретного штата и предыдущего заработка. Данная мера будет действовать до 31 июля.



«Во время обсуждения закона, некоторые конгрессмены-республиканцы предупреждали, что его принятие может иметь непредвиденные последствия», - напоминает издание. - «Теперь безработные будут получать $15 в час ($600 в неделю, исходя из 40-часовой рабочей недели), что вдвое с лишним больше федерального уровня минимального размера оплаты труда. И это — в дополнение к соцпакету штата, который варьируется от $235 в неделю (Миссисипи) до $795 в неделю (Массачусетс)».



Пока сложно сказать, какой именно процент нынешних безработных зарабатывал на предыдущем месте работы меньше денег, чем будет получать сейчас. Однако одно из исследований, проведенных Центром по борьбе с бедностью и неравенством Джорджтаунского университета, показало, что в 2015 году 42,4% работающих американцев зарабатывали меньше $15 в час. Некоторые малооплачиваемые сотрудники массово просят руководство их уволить