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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1106110711081109

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:17

  Slx написав:Зеленский заразил планету, що не ясного? Чтобы заробитчан привезти домой и путина вывести на тот свет. :)

Даже если предположить что коронавирус действительно зверствует в стране -аж 110 тяжелых на сегодня и за 2 месяца 220 человек умерло, вы не видите разве, что правительство использует эту ситуацию в своих целях. Карантин заставляет людей проедать запасы, убивает мелкий бизнес, разоряются аграрии ( в предверии открытия рынка земли), Шмыгаль заявил, что украинцы больше не смогут ездить на заработки, а Украина предоставит им работы на дорогах за 6-8 тыс., что за вычетом налогов 4-6 тыс. на руки. Социальные выплаты будут задерживаться -тоже есть статья в СМИ. Планируется раздать рефинанс банкам за счёт эмиссии гривны. К свободе передвижения добавилась свобода слова, когда минфин запретил произносить : банкротство и т.д.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Науковці створили ресурс з прогнозами закінчення пандемії для 87 країн світу
https://day.kyiv.ua/uk/news/280420-naukovci-stvoryly-resurs-z-prognozamy-zakinchennya-pandemiyi-dlya-87-krayin-svitu
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:46

  varlo написав:Науковці створили ресурс з прогнозами закінчення пандемії для 87 країн світу
https://day.kyiv.ua/uk/news/280420-naukovci-stvoryly-resurs-z-prognozamy-zakinchennya-pandemiyi-dlya-87-krayin-svitu


Настільки приблизні криві , що будь-який школяр 6 класу міг би намалювати за 5 хвилин ...
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