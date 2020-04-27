Slx написав:Зеленский заразил планету, що не ясного? Чтобы заробитчан привезти домой и путина вывести на тот свет.
Даже если предположить что коронавирус действительно зверствует в стране -аж 110 тяжелых на сегодня и за 2 месяца 220 человек умерло, вы не видите разве, что правительство использует эту ситуацию в своих целях. Карантин заставляет людей проедать запасы, убивает мелкий бизнес, разоряются аграрии ( в предверии открытия рынка земли), Шмыгаль заявил, что украинцы больше не смогут ездить на заработки, а Украина предоставит им работы на дорогах за 6-8 тыс., что за вычетом налогов 4-6 тыс. на руки. Социальные выплаты будут задерживаться -тоже есть статья в СМИ. Планируется раздать рефинанс банкам за счёт эмиссии гривны. К свободе передвижения добавилась свобода слова, когда минфин запретил произносить : банкротство и т.д.
По состоянию на 27 апреля в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона COVID-19 обнаружили у 14 человек. Об этом сообщили в облгосадминистрации.
"Из них 8 врачей, работающих в госпитале - девятый врач находится там в командировке, и еще 5 военнослужащих. При этом врачи, у которых подтвердили инфицирование, не верят - они прямо об этом заявляют. Они получили у своего руководства разрешение, чтобы направить образцы анализов на проверку в Киев", - сказал глава ХОГА Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.