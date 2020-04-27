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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1107110811091110>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:17

  Slx написав:Зеленский заразил планету, що не ясного? Чтобы заробитчан привезти домой и путина вывести на тот свет. :)

Даже если предположить что коронавирус действительно зверствует в стране -аж 110 тяжелых на сегодня и за 2 месяца 220 человек умерло, вы не видите разве, что правительство использует эту ситуацию в своих целях. Карантин заставляет людей проедать запасы, убивает мелкий бизнес, разоряются аграрии ( в предверии открытия рынка земли), Шмыгаль заявил, что украинцы больше не смогут ездить на заработки, а Украина предоставит им работы на дорогах за 6-8 тыс., что за вычетом налогов 4-6 тыс. на руки. Социальные выплаты будут задерживаться -тоже есть статья в СМИ. Планируется раздать рефинанс банкам за счёт эмиссии гривны. К свободе передвижения добавилась свобода слова, когда минфин запретил произносить : банкротство и т.д.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Науковці створили ресурс з прогнозами закінчення пандемії для 87 країн світу
https://day.kyiv.ua/uk/news/280420-naukovci-stvoryly-resurs-z-prognozamy-zakinchennya-pandemiyi-dlya-87-krayin-svitu
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 13:46

  varlo написав:Науковці створили ресурс з прогнозами закінчення пандемії для 87 країн світу
https://day.kyiv.ua/uk/news/280420-naukovci-stvoryly-resurs-z-prognozamy-zakinchennya-pandemiyi-dlya-87-krayin-svitu


Настільки приблизні криві , що будь-який школяр 6 класу міг би намалювати за 5 хвилин ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:51

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Названа серьезная опасность COVID для мозга
https://www.facenews.ua/news/2020/479195/
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:52

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Зображення
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:03

Ученые рассказали о влиянии коронавируса на мозг - https://m.rosbalt.ru/world/2020/04/28/1840803.html
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:06

  Schmit написав:
  ЛАД написав:
По состоянию на 27 апреля в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона COVID-19 обнаружили у 14 человек. Об этом сообщили в облгосадминистрации.

"Из них 8 врачей, работающих в госпитале - девятый врач находится там в командировке, и еще 5 военнослужащих. При этом врачи, у которых подтвердили инфицирование, не верят - они прямо об этом заявляют. Они получили у своего руководства разрешение, чтобы направить образцы анализов на проверку в Киев", - сказал глава ХОГА Алексей Кучер в эфире одного из телеканалов.

https://www.057.ua/news/2743780/v-voennom-gospitale-harkova-zafiksirovali-vspysku-koronavirusa

Врачи не верят, что стали бессимптомными носителями. Профессионализм зашкаливает.

Один из этих врачей приятель дочки. Позвонила, говорит, Киев дал отрицательный результат.

P.s. В нашем военном госпитале врачи вполне квалифицированные.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 28 кві, 2020 15:07, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:06

Re: Эпидемия коронавируса в мире

О - шведи уточнили - неслабо так :
Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:11

  Puente написав: ...
Про штати цікаву думку прочитав - типу у них хвороба сприймається не як біда - а як вина за щось ...

Не видел такого, но думаю это у сильно верующих. Там, как и везде, такие есть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:15

  Puente написав:О - шведи уточнили - неслабо так :
Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня

эксперимент шведов по оптимизации баланса пенсионного фонда в разгаре
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