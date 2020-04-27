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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:21
ЛАД написав: Puente написав:
...
Про штати цікаву думку прочитав - типу у них хвороба сприймається не як біда - а як вина за щось ...
Не видел такого, но думаю это у сильно верующих. Там, как и везде, такие есть.
Ні-ні - псилологія зовсім не віруючих - а чисто з області американської мріїї та їх стилю життя . Типу - ти не намагався зробити все найкраще , найкорисніше і взагалі вирватися все вище і вище - тому у тебе і проблеми з грошима , сім"єю , здоров"ям ... Якось так ...
Серіал "Во все тяжкие" - ГГ хворий , бо замість рватися вперед і вгору , займаючись наукою - подався в школу і все втрачає в результаті ...
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:26
Puente написав:
О - шведи уточнили - неслабо так :
Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня
Где Вы смотрите?
На верлдметре цифра 2274 на 27.04. Сейчас 2355.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 15:39
Елена8 написав:
......
правительство использует эту ситуацию в своих целях.
.....
Не вижу, в каких своих целях правительство может сегодня использовать ситуацию.
Будут или нет ездить заробитчане на заработки зависит в основном от открытия границ на западе и востоке. Если там откроют, то откроем и мы, никуда не денемся.
Единственное, для чего могли бы использовать, - установление жёсткого режима в стране. Но на это у государства нет сил. Это хорошо видно даже на примере карантина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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