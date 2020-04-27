Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1107110811091110 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 201 Додано: Вів 28 кві, 2020 15:21 ЛАД написав: Puente написав: ...

Про штати цікаву думку прочитав - типу у них хвороба сприймається не як біда - а як вина за щось ... ...Про штати цікаву думку прочитав - типу у них хвороба сприймається не як біда - а як вина за щось ...

Не видел такого, но думаю это у сильно верующих. Там, как и везде, такие есть. Не видел такого, но думаю это у сильно верующих. Там, как и везде, такие есть.



Ні-ні - псилологія зовсім не віруючих - а чисто з області американської мріїї та їх стилю життя . Типу - ти не намагався зробити все найкраще , найкорисніше і взагалі вирватися все вище і вище - тому у тебе і проблеми з грошима , сім"єю , здоров"ям ... Якось так ...

Серіал "Во все тяжкие" - ГГ хворий , бо замість рватися вперед і вгору , займаючись наукою - подався в школу і все втрачає в результаті ... Ні-ні - псилологія зовсім не віруючих - а чисто з області американської мріїї та їх стилю життя . Типу - ти не намагався зробити все найкраще , найкорисніше і взагалі вирватися все вище і вище - тому у тебе і проблеми з грошима , сім"єю , здоров"ям ... Якось так ...Серіал "Во все тяжкие" - ГГ хворий , бо замість рватися вперед і вгору , займаючись наукою - подався в школу і все втрачає в результаті ... Puente Повідомлень: 2992 З нами з: 12.08.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 15:26 Puente написав: О - шведи уточнили - неслабо так :

Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня О - шведи уточнили - неслабо так :Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня

Где Вы смотрите?

На верлдметре цифра 2274 на 27.04. Сейчас 2355. Где Вы смотрите?На верлдметре цифра 2274 на 27.04. Сейчас 2355. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16321 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4466 раз. Подякували: 4130 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 15:39 Елена8 написав: ......

правительство использует эту ситуацию в своих целях.

..... ......правительство использует эту ситуацию в своих целях......

Не вижу, в каких своих целях правительство может сегодня использовать ситуацию.

Будут или нет ездить заробитчане на заработки зависит в основном от открытия границ на западе и востоке. Если там откроют, то откроем и мы, никуда не денемся.

Единственное, для чего могли бы использовать, - установление жёсткого режима в стране. Но на это у государства нет сил. Это хорошо видно даже на примере карантина. Не вижу, в каких своих целях правительство может сегодня использовать ситуацию.Будут или нет ездить заробитчане на заработки зависит в основном от открытия границ на западе и востоке. Если там откроют, то откроем и мы, никуда не денемся.Единственное, для чего могли бы использовать, - установление жёсткого режима в стране. Но на это у государства нет сил. Это хорошо видно даже на примере карантина. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16321 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4466 раз. Подякували: 4130 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1107110811091110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 6922 1548972

ЛОБ Пон 27 кві, 2020 11:15