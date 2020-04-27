Puente написав: ... Про штати цікаву думку прочитав - типу у них хвороба сприймається не як біда - а як вина за щось ...
Не видел такого, но думаю это у сильно верующих. Там, как и везде, такие есть.
Ні-ні - псилологія зовсім не віруючих - а чисто з області американської мріїї та їх стилю життя . Типу - ти не намагався зробити все найкраще , найкорисніше і взагалі вирватися все вище і вище - тому у тебе і проблеми з грошима , сім"єю , здоров"ям ... Якось так ... Серіал "Во все тяжкие" - ГГ хворий , бо замість рватися вперед і вгору , займаючись наукою - подався в школу і все втрачає в результаті ...
Елена8 написав:...... правительство использует эту ситуацию в своих целях. .....
Не вижу, в каких своих целях правительство может сегодня использовать ситуацию. Будут или нет ездить заробитчане на заработки зависит в основном от открытия границ на западе и востоке. Если там откроют, то откроем и мы, никуда не денемся. Единственное, для чего могли бы использовать, - установление жёсткого режима в стране. Но на это у государства нет сил. Это хорошо видно даже на примере карантина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
Слежу внимательно и максимально пытаюсь быть в курсе новостей, особенно интересуюсь статистикой коронавируса в Киеве Просто понимаю что чем мы больше будем знать и понимать про этот вирус тем больше шансов, что народу дойдет относительно того что нужно сидеть дома и меньше гулять. Это не шутки этот вирус и вакцины нет, нужно быть максимально серьезными в этом вопросе.