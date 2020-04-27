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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1108110911101111>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:21

  ЛАД написав:
  Puente написав: ...
Про штати цікаву думку прочитав - типу у них хвороба сприймається не як біда - а як вина за щось ...

Не видел такого, но думаю это у сильно верующих. Там, как и везде, такие есть.


Ні-ні - псилологія зовсім не віруючих - а чисто з області американської мріїї та їх стилю життя . Типу - ти не намагався зробити все найкраще , найкорисніше і взагалі вирватися все вище і вище - тому у тебе і проблеми з грошима , сім"єю , здоров"ям ... Якось так ...
Серіал "Во все тяжкие" - ГГ хворий , бо замість рватися вперед і вгору , займаючись наукою - подався в школу і все втрачає в результаті ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:26

  Puente написав:О - шведи уточнили - неслабо так :
Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня

Где Вы смотрите?
На верлдметре цифра 2274 на 27.04. Сейчас 2355.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:39

  Елена8 написав:......
правительство использует эту ситуацию в своих целях.
.....

Не вижу, в каких своих целях правительство может сегодня использовать ситуацию.
Будут или нет ездить заробитчане на заработки зависит в основном от открытия границ на западе и востоке. Если там откроют, то откроем и мы, никуда не денемся.
Единственное, для чего могли бы использовать, - установление жёсткого режима в стране. Но на это у государства нет сил. Это хорошо видно даже на примере карантина.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 16:15

По поводу коронавируса

Слежу внимательно и максимально пытаюсь быть в курсе новостей, особенно интересуюсь статистикой коронавируса в Киеве Просто понимаю что чем мы больше будем знать и понимать про этот вирус тем больше шансов, что народу дойдет относительно того что нужно сидеть дома и меньше гулять. Это не шутки этот вирус и вакцины нет, нужно быть максимально серьезными в этом вопросе.
Олег78
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:14

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Схоже пандемія "здулася".

ВООЗ відмовляється від терміну "пандемія" (pandemic) на користь "спалах коороновірусу COVID-19" (COVID-19 coronavirus outbreak).

https://www.reuters.com/article/uk-chin ... KKCN20I0PD
$38 купон Airbnb на аренду жилья https://goo.gl/bjc3rr
andriykulyk76
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:32

  andriykulyk76 написав:Схоже пандемія "здулася".

ВООЗ відмовляється від терміну "пандемія" (pandemic) на користь "спалах коороновірусу COVID-19" (COVID-19 coronavirus outbreak).

https://www.reuters.com/article/uk-chin ... KKCN20I0PD

Это было ясно с самого начала.
Елена8
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:38

Итак смотрим статистику за вчера, 27 апреля, понедельник.

Сравниваем все понедельники апреля по показателю вновь заболевших:
6.04 + 71 968
13.04 + 71 378
20.04 + 73 955
27.04 + 69 223
Плюс-минус в пределах погрешности.

Заносим 27 апреля как 28-й день серых будней пандемии без особых изменений.

Но может мне показалось, но где-то вдалеке я услышал победный барабанный
бой человеков. Проверим завтра-послезавтра.

Можно попытаться на данный момент подвести какие-то предварительные итоги
пандемии.

1. При нынешнем уровне карантинных мер, в которые оказались вовлечены три
миллиарда человек, взрывного роста заболеваемости не будет.
2. Как скажутся начавшие процессы ослабления карантина на общее развитие
ситуации, пока не понятно, наблюдаем за первопроходцами, пока никаких
вторичных всплесков не видим, хотя объективно времени прошло еще мало.
3. Опасения на взрывной рост заболеваемости в густо населенных небогатых
странах, таких как Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, пока остаются
опасениями.
4. Опасения на взрывной рост заболеваемости в Африке тоже пока
не материализовались в жизнь.

Чуть подробней об Африке.
Основная локализация вируса здесь - это арабские страны севера Африки.
Тут большинство заболевших, это люди побывавшие в очень близких больших
очагах - Италия, Испания, Франция. Массового вторичного распространения
внутри африканских стран пока не наблюдается.
Чтобы судить о масштабах, можно отметить, что в Африке вчера от
коронавируса умерло 36 человек, в том числе 20 из них в Египте.
То есть цифры ни о чём, мизер.
Часто выдвигается аргумент о низкой протестированности населения в Африке,
и такое есть во многих странах.И это важно, и вносит непонятность.
Но в тоже время некоторая часть стран достаточно протестирована, и мы там не
видим каких-то страшных проблем, сравним с Украиной:
В Джибути и Маврикии - количество тестов в пересчете на млн в 5-6 раз выше
в Гане в полтора раза выше, чем у нас
в ЮАР и Ботсване тоже выше, чем у нас, в Кабо-Верде и Тунисе немного ниже,
но в принципе сравнимо

Тут вчера поднимали вопрос, что в США высок процент заболевших среди
чернокожего населения, но вот на исторической родине чернокожие вроде
как чувствуют себя неплохо.

В дополнение к теме низкой смертности в Африке, можно добавить, что
в таком большом регионе как Австралия-Новая Зеландия-Океания вчера
от коронавируса умер 1 человек.

Вчера обновили свои антирекорды по вновь заболевшим:

Саудовская Аравия + 1289 - maximum
Катар + 957 - maximum
Египет + 248 - maximum
Афганистан + 172 - maximum
Гана + 271 - maximum
Гвинея + 167 - maximum

Но во многих странах вчера наблюдался и прямо противоположный процесс.
Зафиксированы самое минимальное количество вновь заболевших в апреле
месяце в Швеции, Израиле, Дании, Японии, Турции, Иране,
в Словакии - там вообще + 2.
Минимальное количество вновь заболевших за день аж за полтора месяца в Италии, Германии, Чехии, Эстонии, Таиланде, Нидерландах, Швейцарии, Португалии.

Изменения в ТОП десятке стран по общему количеству заболевших за время пандемии, Россия переместилась на 8-е место, обогнав Иран.

Пройден один важный рубеж, количество заболевших в США превысило
1 000 000 человек.

Показателен пример строгости карантина - в Гонконге с 4 мая госслужащие
выйдут на работу, почти три месяца просидели по домам, хотя
последний месяц у них там практически спокойно было.

По Украине.
Украина вчера встретила свой антирекорд - 19 умерших от коронавируса.
Но в целом ситуация видится под контролем. Напрмер в Одессе за вчера
не зафиксированы новые случаи, только в области.

Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа,
похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистики
вчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреля
в 578 случаев.

Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая.
По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать,
потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенных
депутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти
100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят без
работы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли и
нет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике.
Востаннє редагувалось freeze в Вів 28 кві, 2020 17:47, всього редагувалось 6 разів.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:40

  andriykulyk76 написав:Схоже пандемія "здулася".

ВООЗ відмовляється від терміну "пандемія" (pandemic) на користь "спалах коороновірусу COVID-19" (COVID-19 coronavirus outbreak).

https://www.reuters.com/article/uk-chin ... KKCN20I0PD

Поборолись со "смертельным вирусом", и хватит.
Объявляем перемогу :)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 17:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  andriykulyk76 написав:ВООЗ відмовляється від терміну "пандемія" (pandemic) на користь "спалах коороновірусу COVID-19" (COVID-19 coronavirus outbreak).

а еще недавно они озадачились вопросом как же все таки называть заразу, и просили весь мир не называть болезнь Уханьским или Китайским вирусом.. Сдается мне не тем занята сея организация
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:37

Re: Эпидемия коронавируса в мире

"Я ж у Коли был": ресторан скандального депутата Тищенко продолжает работать для VIP-клиентов, несмотря на карантин – СМИ (видео)

"Это такой штаб": Тищенко попытался отмазаться, почему его ресторан работает вопреки карантину

"Друзьям - всё"
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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