Додано: Вів 28 кві, 2020 17:38

Итак смотрим статистику за вчера, 27 апреля, понедельник.



Сравниваем все понедельники апреля по показателю вновь заболевших:

6.04 + 71 968

13.04 + 71 378

20.04 + 73 955

27.04 + 69 223

Плюс-минус в пределах погрешности.



Заносим 27 апреля как 28-й день серых будней пандемии без особых изменений.



Но может мне показалось, но где-то вдалеке я услышал победный барабанный

бой человеков. Проверим завтра-послезавтра.



Можно попытаться на данный момент подвести какие-то предварительные итоги

пандемии.



1. При нынешнем уровне карантинных мер, в которые оказались вовлечены три

миллиарда человек, взрывного роста заболеваемости не будет.

2. Как скажутся начавшие процессы ослабления карантина на общее развитие

ситуации, пока не понятно, наблюдаем за первопроходцами, пока никаких

вторичных всплесков не видим, хотя объективно времени прошло еще мало.

3. Опасения на взрывной рост заболеваемости в густо населенных небогатых

странах, таких как Индия, Пакистан, Бангладеш, Индонезия, пока остаются

опасениями.

4. Опасения на взрывной рост заболеваемости в Африке тоже пока

не материализовались в жизнь.



Чуть подробней об Африке.

Основная локализация вируса здесь - это арабские страны севера Африки.

Тут большинство заболевших, это люди побывавшие в очень близких больших

очагах - Италия, Испания, Франция. Массового вторичного распространения

внутри африканских стран пока не наблюдается.

Чтобы судить о масштабах, можно отметить, что в Африке вчера от

коронавируса умерло 36 человек, в том числе 20 из них в Египте.

То есть цифры ни о чём, мизер.

Часто выдвигается аргумент о низкой протестированности населения в Африке,

и такое есть во многих странах.И это важно, и вносит непонятность.

Но в тоже время некоторая часть стран достаточно протестирована, и мы там не

видим каких-то страшных проблем, сравним с Украиной:

В Джибути и Маврикии - количество тестов в пересчете на млн в 5-6 раз выше

в Гане в полтора раза выше, чем у нас

в ЮАР и Ботсване тоже выше, чем у нас, в Кабо-Верде и Тунисе немного ниже,

но в принципе сравнимо



Тут вчера поднимали вопрос, что в США высок процент заболевших среди

чернокожего населения, но вот на исторической родине чернокожие вроде

как чувствуют себя неплохо.



В дополнение к теме низкой смертности в Африке, можно добавить, что

в таком большом регионе как Австралия-Новая Зеландия-Океания вчера

от коронавируса умер 1 человек.



Вчера обновили свои антирекорды по вновь заболевшим:



Саудовская Аравия + 1289 - maximum

Катар + 957 - maximum

Египет + 248 - maximum

Афганистан + 172 - maximum

Гана + 271 - maximum

Гвинея + 167 - maximum



Но во многих странах вчера наблюдался и прямо противоположный процесс.

Зафиксированы самое минимальное количество вновь заболевших в апреле

месяце в Швеции, Израиле, Дании, Японии, Турции, Иране,

в Словакии - там вообще + 2.

Минимальное количество вновь заболевших за день аж за полтора месяца в Италии, Германии, Чехии, Эстонии, Таиланде, Нидерландах, Швейцарии, Португалии.



Изменения в ТОП десятке стран по общему количеству заболевших за время пандемии, Россия переместилась на 8-е место, обогнав Иран.



Пройден один важный рубеж, количество заболевших в США превысило

1 000 000 человек.



Показателен пример строгости карантина - в Гонконге с 4 мая госслужащие

выйдут на работу, почти три месяца просидели по домам, хотя

последний месяц у них там практически спокойно было.



По Украине.

Украина вчера встретила свой антирекорд - 19 умерших от коронавируса.

Но в целом ситуация видится под контролем. Напрмер в Одессе за вчера

не зафиксированы новые случаи, только в области.



Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа,

похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистики

вчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреля

в 578 случаев.



Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая.

По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать,

потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенных

депутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти

100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят без

работы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли и

нет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике.

Востаннє редагувалось freeze в Вів 28 кві, 2020 17:47, всього редагувалось 6 разів.

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