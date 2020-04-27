Додано: Вів 28 кві, 2020 19:09

Будет полезно для понимания ситуации,информации и размышлений.

-Virgin уволил более 3000 человек, в том числе 600 пилотов

-Finnair возвращает 12 самолетов и увольняет 2400 человек

-Finair отказался от 22 самолета и уволил 4100 человек

- Ryanair Grounde 113 самолетов и избавляется от 900 пилотов - подрядчиков на данный момент, еще 450 в ближайшие месяцы

- Norvegian Airlines полностью прекращает свою дальнобойную деятельность !!! 787 возвращены арендодателям

- SAS удаляет 14 самолетов и лицензий 520 пилотов

>> Скандинавские государства изучают план ликвидации норвежцев и SAS для восстановления новой компании из пепла

- Ethiad отменяет 18 заказов на A350, Grounde 10 A380 и 10 Boeing 787, пока 720 увольнений

- Эмират Грунде 38 A380, отменяет все заказы на Боинг 777х (150 самолетов, самый большой заказ для этого типа). Они «предлагают» всем сотрудникам старше 56 лет уйти на пенсию

- Wizzair возвращает 32 A320 и увольняет 1200 человек, включая 200 экипажей еще одна волна планирует 430 увольнений в ближайшие месяцы. Оставшиеся работники увидят, что их заработная плата будет снижена на 30%

- IAG: отказывается от заказа Air Europa (и заплатит за это 40 миллионов компенсаций), они рассматривают вопрос о закрытии Level France. Иберия: 56 самолетов законсервированы. British Airways 34 самолета законсервированы. Все старше 58 лет в компании IAG должны уйти на пенсию.

- Luxair сокращает свой парк на 50% (и связанные с этим сокращения)

- CSA отменяет свой дальнемагистральный сектор и держит только 5 самолетов средней дальности

- Eurowings в банкротстве

- Брюссельская авиакомпания сокращает свой парк на 50% (и связанные с этим сокращения)

- Luftansa планирует законсервировать 72 самолета (двумя частями)

- Хмель изучает возможность сокращения парка и персонала на 50%

Дополнительная информация:

В настоящее время на аэробусе хранится 60 новых самолетов, а покупателя не видно (отмена заказа), включая 18 самолетов A350

В сентябре они прогнозируют минимум 8000 самолетов пригвоздить. В среднем 5,8 экипажа на самолет (в среднем и на дальние расстояния вместе), что составляет более 90 000 безработных пилотов по всему миру..

Перевод статьи из журнала France Aviation.