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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1108110911101111

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:46

  Вкладчик1234 написав:
  andriykulyk76 написав:Схоже пандемія "здулася".

ВООЗ відмовляється від терміну "пандемія" (pandemic) на користь "спалах коороновірусу COVID-19" (COVID-19 coronavirus outbreak).

https://www.reuters.com/article/uk-chin ... KKCN20I0PD

Поборолись со "смертельным вирусом", и хватит.
Объявляем перемогу :)

а медальки за перемону, ордена?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:00

  varlo написав:Зображення


Нисходящая волна будет значительно длительнее восходящей, ИМХО
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:09

Короновирус и авиация

Будет полезно для понимания ситуации,информации и размышлений.
-Virgin уволил более 3000 человек, в том числе 600 пилотов
-Finnair возвращает 12 самолетов и увольняет 2400 человек
-Finair отказался от 22 самолета и уволил 4100 человек
- Ryanair Grounde 113 самолетов и избавляется от 900 пилотов - подрядчиков на данный момент, еще 450 в ближайшие месяцы
- Norvegian Airlines полностью прекращает свою дальнобойную деятельность !!! 787 возвращены арендодателям
- SAS удаляет 14 самолетов и лицензий 520 пилотов
>> Скандинавские государства изучают план ликвидации норвежцев и SAS для восстановления новой компании из пепла
- Ethiad отменяет 18 заказов на A350, Grounde 10 A380 и 10 Boeing 787, пока 720 увольнений
- Эмират Грунде 38 A380, отменяет все заказы на Боинг 777х (150 самолетов, самый большой заказ для этого типа). Они «предлагают» всем сотрудникам старше 56 лет уйти на пенсию
- Wizzair возвращает 32 A320 и увольняет 1200 человек, включая 200 экипажей еще одна волна планирует 430 увольнений в ближайшие месяцы. Оставшиеся работники увидят, что их заработная плата будет снижена на 30%
- IAG: отказывается от заказа Air Europa (и заплатит за это 40 миллионов компенсаций), они рассматривают вопрос о закрытии Level France. Иберия: 56 самолетов законсервированы. British Airways 34 самолета законсервированы. Все старше 58 лет в компании IAG должны уйти на пенсию.
- Luxair сокращает свой парк на 50% (и связанные с этим сокращения)
- CSA отменяет свой дальнемагистральный сектор и держит только 5 самолетов средней дальности
- Eurowings в банкротстве
- Брюссельская авиакомпания сокращает свой парк на 50% (и связанные с этим сокращения)
- Luftansa планирует законсервировать 72 самолета (двумя частями)
- Хмель изучает возможность сокращения парка и персонала на 50%
Дополнительная информация:
В настоящее время на аэробусе хранится 60 новых самолетов, а покупателя не видно (отмена заказа), включая 18 самолетов A350
В сентябре они прогнозируют минимум 8000 самолетов пригвоздить. В среднем 5,8 экипажа на самолет (в среднем и на дальние расстояния вместе), что составляет более 90 000 безработных пилотов по всему миру..
Перевод статьи из журнала France Aviation.
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