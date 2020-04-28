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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1109111011111112

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:48

  zРадио написав:
  varlo написав:Зображення


Нисходящая волна будет значительно длительнее восходящей, ИМХО


такий комікс намалювати в паінті за 30 хв можна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:15

Пошла перемога над короной:

С первого мая в Житомире ослабят некоторые карантинные меры. В частности, речь идет о работе продуктовых рынков и парикмахерских.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

https://strana.ua/news/264166-koronavirus-v-zhitomire-vlasti-reshili-otkryt-rynki-i-parikmakherskie-s-1-maja.html
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:17

Шагает переможенька по миру:

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, правительство Болгарии рассчитывает открыть активный туристический сезон уже с первого июля.

Об этом со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову сообщает БГНЕС.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

"Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - добавила министр.

Ранее мы писали, что на Бали туристический сезон могут открыть уже в мае.

https://strana.ua/news/264162-koronavirus-v-bolharii-v-strane-zajavili-o-nachale-turisticheskoho-sezona-s-1-ijulja.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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