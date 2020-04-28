Несмотря на пандемию коронавируса в мире, правительство Болгарии рассчитывает открыть активный туристический сезон уже с первого июля.
Об этом со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову сообщает БГНЕС.
"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.
Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.
"Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - добавила министр.
Ранее мы писали, что на Бали туристический сезон могут открыть уже в мае.
freeze написав:........... Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа, похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистики вчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреля в 578 случаев.
Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая. По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать, потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенных депутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти 100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят без работы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли и нет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике.
Насколько помню, там было ещё требование роста числа заболевших не более 5%. Тогда вчера, похоже был первый день, лень проверять. А о цене плана я писал сразу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
budivelnik написав:Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...
Если вспомнить о неуправляемых факторах, с которыми столкнулись порохоботы на заре президентства их шефа (российская агрессия), то твое утверждение как минимум преждевременное. Первые 2 года и тогда, и, вероятно, сейчас - падение, последние 3 - рост от низкой базы.
budivelnik написав:Після цього стає зрозумілим правило Більшість - завжди не права.
Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...
Після цього стає зрозумілим правило Більшість - завжди не права.
Результати майже такі самі. Зате стало менше "патріотичного" пустомельства і армовіру. Якби ж ще не істеричні крики порохоботів та "актівістів"... Зверніть увагу, на цій досить спеціалізованій гілці політичні вброси регулярно саме від них. Не можуть втриматися. Мало срача на політгілці. Цікаво, помираючи від коронавірусу (чого нікому не бажаю), такі люди теж будуть волати: "От якби був не Зе, а По..."?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.