Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1109111011111112 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 201 Додано: Вів 28 кві, 2020 22:48 zРадио написав: varlo написав:



Нисходящая волна будет значительно длительнее восходящей, ИМХО Нисходящая волна будет значительно длительнее восходящей, ИМХО



такий комікс намалювати в паінті за 30 хв можна такий комікс намалювати в паінті за 30 хв можна

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Повідомлень: 8205 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 517 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:15



С первого мая в Житомире ослабят некоторые карантинные меры. В частности, речь идет о работе продуктовых рынков и парикмахерских.



Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.



https://strana.ua/news/264166-koronavirus-v-zhitomire-vlasti-reshili-otkryt-rynki-i-parikmakherskie-s-1-maja.html Пошла перемога над короной: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11213 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6772 раз. Подякували: 3011 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:17



Несмотря на пандемию коронавируса в мире, правительство Болгарии рассчитывает открыть активный туристический сезон уже с первого июля.



Об этом со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову сообщает БГНЕС.



"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.



Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.



"Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - добавила министр.



Ранее мы писали, что на Бали туристический сезон могут открыть уже в мае.

https://strana.ua/news/264162-koronavirus-v-bolharii-v-strane-zajavili-o-nachale-turisticheskoho-sezona-s-1-ijulja.html Шагает переможенька по миру: Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 11213 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6772 раз. Подякували: 3011 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:46 freeze написав: ...........

Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа,

похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистики

вчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреля

в 578 случаев.



Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая.

По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать,

потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенных

депутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти

100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят без

работы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли и

нет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике. ...........Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа,похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистикивчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреляв 578 случаев.Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая.По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать,потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенныхдепутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят безработы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли инет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике.

Насколько помню, там было ещё требование роста числа заболевших не более 5%.

Тогда вчера, похоже был первый день, лень проверять.

А о цене плана я писал сразу. Насколько помню, там было ещё требование роста числа заболевших не более 5%.Тогда вчера, похоже был первый день, лень проверять.А о цене плана я писал сразу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4467 раз. Подякували: 4130 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 кві, 2020 23:47 budivelnik написав: Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...

Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...



Если вспомнить о неуправляемых факторах, с которыми столкнулись порохоботы на заре президентства их шефа (российская агрессия), то твое утверждение как минимум преждевременное. Первые 2 года и тогда, и, вероятно, сейчас - падение, последние 3 - рост от низкой базы.



budivelnik написав: Після цього стає зрозумілим правило

Більшість - завжди не права. Після цього стає зрозумілим правилоБільшість - завжди не права.



И в мае 2014-го тоже? Если вспомнить о неуправляемых факторах, с которыми столкнулись порохоботы на заре президентства их шефа (российская агрессия), то твое утверждение как минимум преждевременное. Первые 2 года и тогда, и, вероятно, сейчас - падение, последние 3 - рост от низкой базы.И в мае 2014-го тоже? zРадио

Повідомлень: 5436 З нами з: 02.05.18 Подякував: 973 раз. Подякували: 2127 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 кві, 2020 00:10 budivelnik написав: zРадио написав: flyman написав: ..... ..... 73% наивных романтиков и 24% достоверных идиотов 73% наивных романтиков и 24% достоверных идиотов Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...



Після цього стає зрозумілим правило

Більшість - завжди не права. Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...Після цього стає зрозумілим правилоБільшість - завжди не права.

Результати майже такі самі.

Зате стало менше "патріотичного" пустомельства і армовіру.

Якби ж ще не істеричні крики порохоботів та "актівістів"...

Зверніть увагу, на цій досить спеціалізованій гілці політичні вброси регулярно саме від них. Не можуть втриматися. Мало срача на політгілці.

Цікаво, помираючи від коронавірусу (чого нікому не бажаю), такі люди теж будуть волати: "От якби був не Зе, а По..."? Результати майже такі самі.Зате стало менше "патріотичного" пустомельства і армовіру.Якби ж ще не істеричні крики порохоботів та "актівістів"...Зверніть увагу, на цій досить спеціалізованій гілці політичні вброси регулярно саме від них. Не можуть втриматися. Мало срача на політгілці.Цікаво, помираючи від коронавірусу (чого нікому не бажаю), такі люди теж будуть волати: "От якби був не Зе, а По..."? Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16323 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4467 раз. Подякували: 4130 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1109111011111112 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Ethereum Сер 29 кві, 2020 00:38