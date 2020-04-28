Додано: Сер 29 кві, 2020 01:39

В Черновицкой области еще ＋60.

Лидеры, надо какие то блокпосты выставить как в Ухани, и пусть там себе крутятся внутри себя с коронавирусом раз порядок не могут навести в области.

Статистику всей стране портят.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.