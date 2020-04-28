такий комікс намалювати в паінті за 30 хв можна
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 22:48
такий комікс намалювати в паінті за 30 хв можна
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:15
Пошла перемога над короной:
С первого мая в Житомире ослабят некоторые карантинные меры. В частности, речь идет о работе продуктовых рынков и парикмахерских.
Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:17
Шагает переможенька по миру:
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:46
Насколько помню, там было ещё требование роста числа заболевших не более 5%.
Тогда вчера, похоже был первый день, лень проверять.
А о цене плана я писал сразу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:47
Если вспомнить о неуправляемых факторах, с которыми столкнулись порохоботы на заре президентства их шефа (российская агрессия), то твое утверждение как минимум преждевременное. Первые 2 года и тогда, и, вероятно, сейчас - падение, последние 3 - рост от низкой базы.
И в мае 2014-го тоже?
Додано: Сер 29 кві, 2020 00:10
Результати майже такі самі.
Зате стало менше "патріотичного" пустомельства і армовіру.
Якби ж ще не істеричні крики порохоботів та "актівістів"...
Зверніть увагу, на цій досить спеціалізованій гілці політичні вброси регулярно саме від них. Не можуть втриматися. Мало срача на політгілці.
Цікаво, помираючи від коронавірусу (чого нікому не бажаю), такі люди теж будуть волати: "От якби був не Зе, а По..."?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: Сер 29 кві, 2020 01:32
В счастливом и богатом руцкам мире буза. Карантин. И кормят комбикормом как свиней. Другой жратвы там не осталось.
Додано: Сер 29 кві, 2020 01:34
.....[/quote]73% наивных романтиков и 24% достоверных идиотов [/quote]Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...
Після цього стає зрозумілим правило
Більшість - завжди не права.[/quote]
Результати майже такі самі.
Зате стало менше "патріотичного" пустомельства і армовіру.
Якби ж ще не істеричні крики порохоботів та "актівістів"...
Зверніть увагу, на цій досить спеціалізованій гілці політичні вброси регулярно саме від них. Не можуть втриматися. Мало срача на політгілці.
Цікаво, помираючи від коронавірусу (чого нікому не бажаю), такі люди теж будуть волати: "От якби був не Зе, а По..."?[/quote]
Лад
Ти краще про вашу МОсковську церкву розкажи,як вони заражають людей.
Додано: Сер 29 кві, 2020 01:39
Re: Эпидемия коронавируса в мире
В Черновицкой области еще ＋60.
Лидеры, надо какие то блокпосты выставить как в Ухани, и пусть там себе крутятся внутри себя с коронавирусом раз порядок не могут навести в области.
Статистику всей стране портят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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