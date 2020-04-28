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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110111111121113>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:48

  zРадио написав:
  varlo написав:Зображення


Нисходящая волна будет значительно длительнее восходящей, ИМХО


такий комікс намалювати в паінті за 30 хв можна :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:15

Пошла перемога над короной:

С первого мая в Житомире ослабят некоторые карантинные меры. В частности, речь идет о работе продуктовых рынков и парикмахерских.

Об этом сообщает пресс-служба Житомирского городского совета.

https://strana.ua/news/264166-koronavirus-v-zhitomire-vlasti-reshili-otkryt-rynki-i-parikmakherskie-s-1-maja.html
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:17

Шагает переможенька по миру:

Несмотря на пандемию коронавируса в мире, правительство Болгарии рассчитывает открыть активный туристический сезон уже с первого июля.

Об этом со ссылкой на министра туризма Болгарии Николину Ангелкову сообщает БГНЕС.

"Мы планируем начать подготовку с 15 июня и начать активный летний сезон с 1 июля", - сказала Ангелкова.

Отмечается, что туризм генерирует 12% ВВП Болгарии, в этой сфере заняты 11% трудоспособных болгар.

"Вместе мы работаем над тем, чтобы болгарский туристический продукт был высокого качества, у нас есть много туристических возможностей. Я надеюсь, что этот кризис сделает нас сильнее и сплоченнее, несмотря на ту напряженность, которую каждый из нас испытывает в связи с неопределенностью на данном этапе", - добавила министр.

Ранее мы писали, что на Бали туристический сезон могут открыть уже в мае.

https://strana.ua/news/264162-koronavirus-v-bolharii-v-strane-zajavili-o-nachale-turisticheskoho-sezona-s-1-ijulja.html
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:46

  freeze написав:...........
Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа,
похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистики
вчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреля
в 578 случаев.

Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая.
По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать,
потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенных
депутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти
100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят без
работы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли и
нет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике.

Насколько помню, там было ещё требование роста числа заболевших не более 5%.
Тогда вчера, похоже был первый день, лень проверять.
А о цене плана я писал сразу. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:47

  budivelnik написав:Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...


Если вспомнить о неуправляемых факторах, с которыми столкнулись порохоботы на заре президентства их шефа (российская агрессия), то твое утверждение как минимум преждевременное. Первые 2 года и тогда, и, вероятно, сейчас - падение, последние 3 - рост от низкой базы.

  budivelnik написав:Після цього стає зрозумілим правило
Більшість - завжди не права.


И в мае 2014-го тоже? :lol:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:10

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  flyman написав:.....
73% наивных романтиков и 24% достоверных идиотов :mrgreen:
Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...

Після цього стає зрозумілим правило
Більшість - завжди не права.

Результати майже такі самі.
Зате стало менше "патріотичного" пустомельства і армовіру.
Якби ж ще не істеричні крики порохоботів та "актівістів"...
Зверніть увагу, на цій досить спеціалізованій гілці політичні вброси регулярно саме від них. Не можуть втриматися. Мало срача на політгілці.
Цікаво, помираючи від коронавірусу (чого нікому не бажаю), такі люди теж будуть волати: "От якби був не Зе, а По..."?
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:32

В счастливом и богатом руцкам мире буза. Карантин. И кормят комбикормом как свиней. Другой жратвы там не осталось.
:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:34

.....[/quote]73% наивных романтиков и 24% достоверных идиотов :mrgreen:[/quote]Тільки результат роботи романтиків якось в рази гірше ніж порохоботів...

Після цього стає зрозумілим правило
Більшість - завжди не права.[/quote]
Результати майже такі самі.
Зате стало менше "патріотичного" пустомельства і армовіру.
Якби ж ще не істеричні крики порохоботів та "актівістів"...
Зверніть увагу, на цій досить спеціалізованій гілці політичні вброси регулярно саме від них. Не можуть втриматися. Мало срача на політгілці.
Цікаво, помираючи від коронавірусу (чого нікому не бажаю), такі люди теж будуть волати: "От якби був не Зе, а По..."?[/quote]

Лад

Ти краще про вашу МОсковську церкву розкажи,як вони заражають людей.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Черновицкой области еще ＋60.
Лидеры, надо какие то блокпосты выставить как в Ухани, и пусть там себе крутятся внутри себя с коронавирусом раз порядок не могут навести в области.
Статистику всей стране портят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:43

Требуют казни ими любимого Мутина ...
:lol: :lol: :lol:
Libo
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