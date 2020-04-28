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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110111111121113

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:55

Возвращаясь к теме.
Краткое содержание сегодняшней серии.
В Швеции таки был "режим выходного дня". По смертям вернулись к "нормальным" цифрам - 27-го 80, 28-го 81. По новым случаям тоже - 27-го, правда, совсем мало - 286, а 28-го - 695. Но всё же и новых случаев и смертей заметно меньше, чем на прошлой неделе.
Испания - таки снижение на выходные было не случайным. 28-го 301 смерть и 2706 новых случаев (27-го - 331 и 2793). Для Испании - успех.
Италия - 382 смерти и 2091 новых случаев (27-го - 333 и 1739). Лучше, чем было, сравнялись по новым и выздоровевшим, смотрим дальше.
Франция - всё та же чепуха со статистикой. Явно хуже, чем в выходные. По новым случаям 28-го самый высокмй пезультат с 22.04 - 2638, при том что 27-го - 1173. По смертям без особых изменений - 28-го 367, 27-го - 437.
Англия - 27-го вроде подтвердили результат воскресенья - 360 смертей, но 28-го - 586. Правда, это всё же лучше прошлой недели. И мало новых - 28-го 4309.
Германия - я бы сказал, очень неплохо. Смертей 28-го 89, 27-го 150. При этом стабильно и достаточно быстро с 6.04 уменьшается число активных случаев с максимума 06.04 - 72865 до 35816 на сегодня. 28-го - 2900 выздоровевших и всего 673 новых. Количество новых случаев тоже быстро падает.
США - показатели выходных не удержали. 27-го ещё так-сяк - 1384 смерти, 28-го - 1873. Правда, количество новых случаев снижается.
Дания - результат воскресенья не повторили - 28-го 7 смертей, 27-го 5, но всё равно ниже прошлой недели. Активные случаи снижаются с 13.04.
Судя по смертям, пандемия в Европе и США спадает, но довольно медленно.

Россия - продолжается рост. 28-го 73 смерти ("рекорд"), 27-го 47 (прошлая неделя от 42 до 66), новые случаи примерно на одном уровне.
Беларусь - смерти 3-4 в день, новые случаи довольно быстро растут - 28-го 919.
Украина - 28-го много смертей - 19 ("рекорд"), 27-го 11. Новых случаев поменьше, чем на прошлой неделе 28-го 401, 27-го 392.

Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят :) ). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитате Вкладчика1234.

P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону. :)
Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
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