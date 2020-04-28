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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1110111111121113 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 15% 31 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 10% 21 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 22% 44 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 7 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 4% 9 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 16% 32 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 5% 11 Найманий працівник, втратив роботу 5% 10 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 18% 36 Всього голосів : 201 Додано: Сер 29 кві, 2020 01:55

Краткое содержание сегодняшней серии.

В Швеции таки был "режим выходного дня". По смертям вернулись к "нормальным" цифрам - 27-го 80, 28-го 81. По новым случаям тоже - 27-го, правда, совсем мало - 286, а 28-го - 695. Но всё же и новых случаев и смертей заметно меньше, чем на прошлой неделе.

Испания - таки снижение на выходные было не случайным. 28-го 301 смерть и 2706 новых случаев (27-го - 331 и 2793). Для Испании - успех.

Италия - 382 смерти и 2091 новых случаев (27-го - 333 и 1739). Лучше, чем было, сравнялись по новым и выздоровевшим, смотрим дальше.

Франция - всё та же чепуха со статистикой. Явно хуже, чем в выходные. По новым случаям 28-го самый высокмй пезультат с 22.04 - 2638, при том что 27-го - 1173. По смертям без особых изменений - 28-го 367, 27-го - 437.

Англия - 27-го вроде подтвердили результат воскресенья - 360 смертей, но 28-го - 586. Правда, это всё же лучше прошлой недели. И мало новых - 28-го 4309.

Германия - я бы сказал, очень неплохо. Смертей 28-го 89, 27-го 150. При этом стабильно и достаточно быстро с 6.04 уменьшается число активных случаев с максимума 06.04 - 72865 до 35816 на сегодня. 28-го - 2900 выздоровевших и всего 673 новых. Количество новых случаев тоже быстро падает.

США - показатели выходных не удержали. 27-го ещё так-сяк - 1384 смерти, 28-го - 1873. Правда, количество новых случаев снижается.

Дания - результат воскресенья не повторили - 28-го 7 смертей, 27-го 5, но всё равно ниже прошлой недели. Активные случаи снижаются с 13.04.

Судя по смертям, пандемия в Европе и США спадает, но довольно медленно.



Россия - продолжается рост. 28-го 73 смерти ("рекорд"), 27-го 47 (прошлая неделя от 42 до 66), новые случаи примерно на одном уровне.

Беларусь - смерти 3-4 в день, новые случаи довольно быстро растут - 28-го 919.

Украина - 28-го много смертей - 19 ("рекорд"), 27-го 11. Новых случаев поменьше, чем на прошлой неделе 28-го 401, 27-го 392.



Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят ). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитате Вкладчика1234.



P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.

Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится. Возвращаясь к теме.Краткое содержание сегодняшней серии.таки был "режим выходного дня". По смертям вернулись к "нормальным" цифрам - 27-го 80, 28-го 81. По новым случаям тоже - 27-го, правда, совсем мало - 286, а 28-го - 695. Но всё же и новых случаев и смертей заметно меньше, чем на прошлой неделе.- таки снижение на выходные было не случайным. 28-го 301 смерть и 2706 новых случаев (27-го - 331 и 2793). Для Испании - успех.- 382 смерти и 2091 новых случаев (27-го - 333 и 1739). Лучше, чем было, сравнялись по новым и выздоровевшим, смотрим дальше.- всё та же чепуха со статистикой. Явно хуже, чем в выходные. По новым случаям 28-го самый высокмй пезультат с 22.04 - 2638, при том что 27-го - 1173. По смертям без особых изменений - 28-го 367, 27-го - 437.- 27-го вроде подтвердили результат воскресенья - 360 смертей, но 28-го - 586. Правда, это всё же лучше прошлой недели. И мало новых - 28-го 4309.- я бы сказал, очень неплохо. Смертей 28-го 89, 27-го 150. При этом стабильно и достаточно быстро с 6.04 уменьшается число активных случаев с максимума 06.04 - 72865 до 35816 на сегодня. 28-го - 2900 выздоровевших и всего 673 новых. Количество новых случаев тоже быстро падает.- показатели выходных не удержали. 27-го ещё так-сяк - 1384 смерти, 28-го - 1873. Правда, количество новых случаев снижается.- результат воскресенья не повторили - 28-го 7 смертей, 27-го 5, но всё равно ниже прошлой недели. Активные случаи снижаются с 13.04.Судя по смертям, пандемия в Европе и США спадает, но довольно медленно.Россия - продолжается рост. 28-го 73 смерти ("рекорд"), 27-го 47 (прошлая неделя от 42 до 66), новые случаи примерно на одном уровне.Беларусь - смерти 3-4 в день, новые случаи довольно быстро растут - 28-го 919.Украина - 28-го много смертей - 19 ("рекорд"), 27-го 11. Новых случаев поменьше, чем на прошлой неделе 28-го 401, 27-го 392.Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитатеP.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 16324 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4467 раз. Подякували: 4130 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1110111111121113 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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