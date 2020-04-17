freeze написав:........... Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа, похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистики вчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреля в 578 случаев.
Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая. По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать, потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенных депутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти 100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят без работы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли и нет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике.
Насколько помню, там было ещё требование роста числа заболевших не более 5%. Тогда вчера, похоже был первый день, лень проверять. А о цене плана я писал сразу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
В Черновицкой области еще ＋60. Лидеры, надо какие то блокпосты выставить как в Ухани, и пусть там себе крутятся внутри себя с коронавирусом раз порядок не могут навести в области. Статистику всей стране портят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Возвращаясь к теме. Краткое содержание сегодняшней серии. В Швеции таки был "режим выходного дня". По смертям вернулись к "нормальным" цифрам - 27-го 80, 28-го 81. По новым случаям тоже - 27-го, правда, совсем мало - 286, а 28-го - 695. Но всё же и новых случаев и смертей заметно меньше, чем на прошлой неделе. Испания - таки снижение на выходные было не случайным. 28-го 301 смерть и 2706 новых случаев (27-го - 331 и 2793). Для Испании - успех. Италия - 382 смерти и 2091 новых случаев (27-го - 333 и 1739). Лучше, чем было, сравнялись по новым и выздоровевшим, смотрим дальше. Франция - всё та же чепуха со статистикой. Явно хуже, чем в выходные. По новым случаям 28-го самый высокмй пезультат с 22.04 - 2638, при том что 27-го - 1173. По смертям без особых изменений - 28-го 367, 27-го - 437. Англия - 27-го вроде подтвердили результат воскресенья - 360 смертей, но 28-го - 586. Правда, это всё же лучше прошлой недели. И мало новых - 28-го 4309. Германия - я бы сказал, очень неплохо. Смертей 28-го 89, 27-го 150. При этом стабильно и достаточно быстро с 6.04 уменьшается число активных случаев с максимума 06.04 - 72865 до 35816 на сегодня. 28-го - 2900 выздоровевших и всего 673 новых. Количество новых случаев тоже быстро падает. США - показатели выходных не удержали. 27-го ещё так-сяк - 1384 смерти, 28-го - 1873. Правда, количество новых случаев снижается. Дания - результат воскресенья не повторили - 28-го 7 смертей, 27-го 5, но всё равно ниже прошлой недели. Активные случаи снижаются с 13.04. Судя по смертям, пандемия в Европе и США спадает, но довольно медленно.
Россия - продолжается рост. 28-го 73 смерти ("рекорд"), 27-го 47 (прошлая неделя от 42 до 66), новые случаи примерно на одном уровне. Беларусь - смерти 3-4 в день, новые случаи довольно быстро растут - 28-го 919. Украина - 28-го много смертей - 19 ("рекорд"), 27-го 11. Новых случаев поменьше, чем на прошлой неделе 28-го 401, 27-го 392.
Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят ). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитате Вкладчика1234.
P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону. Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав:Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят ). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитате Вкладчика1234.
Специально для вас стараются, рисуют красивые циферки. На Малдивах вообще ни одной смерти изобразили, лишь бы вы купили путёвку имеено туда.
ЛАД написав:P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.
Шанс умереть без денег с голоду стремиться к 100%, что значительно выше шанса смерти от вируса. Верю, не верю, а жрат хо. Пусть те, кто боится, или у кого есть мешки с деньгами, сидят дома, а остальных выгнать на работу, заробитчан отправить обратно на заработки. А то, проедим сейчас то, что было, цены на еду стнаут *10, а зарплата /2. Что дальше? Даже если сейчас запустить экономику, будет мир ещё долго приходить в себя, до полугода. Так что, это нужно делать, и как можно быстрее. Благо, уже "оказалось", что это вовсе не пандемия, подрисуют циферки в статистиках стран, что мир идёт на поправку, и начнут снимать ограничения. А сколько там людей будет умирать в больницах никто всё равно не видит.
Puente написав:О - шведи уточнили - неслабо так : Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня
Где Вы смотрите? На верлдметре цифра 2274 на 27.04. Сейчас 2355.
Дивився тут https://www.thelocal.se/20200427/sweden ... death-toll Але схоже і вони помилки роблять . Зараз в тому реченні число 2274 ( 2 та 7 - почерк ? ) Але суть там все одно трошки інша : Велика різниця полягає в тому, що ми також включили випадки, які не пройшли перевірку в лабораторії, але там, де відповідальний лікар підтвердив, що це пацієнт із Covid-19".
Дані Агенції громадського здоров'я - які надаються щодня та починаються з початку вірусу - розповідають, скільки людей померло після тестування на коронавірус.
Це означає, що коронавірус не обов'язково був причиною смерті у всіх цих випадках, але оскільки ці показники базуються на людях, які перевіряли позитивність на вірус, він не включає померлих людей, які ніколи не проходили тестування. Шведська стратегія тестування змінилася в ході спалаху, і в даний час зосереджена на людях, які серйозно хворі або належать до груп ризику, включаючи тих, хто перебуває в будинках похилого віку. ... сектору охорони здоров’я потрібно від трьох до чотирьох тижнів, щоб надсилати сертифікати, що свідчать про причину смерті...
Ну і ще просто про смертність ( оце єдина правильна оцінка ) : За попередніми даними статистичної статистики Швеції , за тиждень з 6 по 12 квітня в цілому загинуло 2505 людей, що дорівнює 358 смертей щодня.
Щотижнева цифра - це майже на 150 більше смертей, ніж у другому смертельному тижні століття в Швеції, в якому за перший тиждень 2000 року померло 2364 людини.
Третя і четверта за кількістю смертностей на сьогоднішній день також припадає на 2020 рік. За тиждень 14, 30 березня по 5 квітня загинули 2354 загиблих, а 1616 - 13 квітня - 1310 загиблих, згідно з тими ж даними.
"Важливо чітко сказати, що це попередня статистика, і що кількість загиблих, особливо за останні тижні, буде переглянута вгору", - сказав статистик Томаш Йоханссон зі статистики Швеції.
Востаннє редагувалось Puente в Сер 29 кві, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.