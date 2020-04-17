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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1110111111121113>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.7 5 201
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
15%
31
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
10%
21
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
22%
44
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
7
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
4%
9
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
16%
32
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
5%
11
Найманий працівник, втратив роботу
5%
10
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
18%
36
Всього голосів : 201
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:46

  freeze написав:...........
Не знаю стоит ли контролировать план Шмигаля и прохождение первого этапа,
похоже он не стоит бумаги, на которой написан. Но чисто для статистики
вчерашний день - это пятый день, когда не превышается максимум от 23 апреля
в 578 случаев.

Оставляем прогноз по ослаблению карантина на 3 мая.
По крайней мере базарчики, магазинчики малого бизнеса надо открывать,
потому что фото очередей в Эпицентре и работающие рестораны приближенных
депутатов выглядят как-то совсем не хорошо. И это при том, что почти
100 тысяч людей из малого бизнеса, например, только в Одессе сидят без
работы и без поддержки от государства, а крупные сети считают прибыли и
нет ни одного вновь заболевшего в городе-миллионнике.

Насколько помню, там было ещё требование роста числа заболевших не более 5%.
Тогда вчера, похоже был первый день, лень проверять.
А о цене плана я писал сразу. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:34

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/2020042 ... v-upts-mp/
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:39

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Черновицкой области еще ＋60.
Лидеры, надо какие то блокпосты выставить как в Ухани, и пусть там себе крутятся внутри себя с коронавирусом раз порядок не могут навести в области.
Статистику всей стране портят.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 01:55

Возвращаясь к теме.
Краткое содержание сегодняшней серии.
В Швеции таки был "режим выходного дня". По смертям вернулись к "нормальным" цифрам - 27-го 80, 28-го 81. По новым случаям тоже - 27-го, правда, совсем мало - 286, а 28-го - 695. Но всё же и новых случаев и смертей заметно меньше, чем на прошлой неделе.
Испания - таки снижение на выходные было не случайным. 28-го 301 смерть и 2706 новых случаев (27-го - 331 и 2793). Для Испании - успех.
Италия - 382 смерти и 2091 новых случаев (27-го - 333 и 1739). Лучше, чем было, сравнялись по новым и выздоровевшим, смотрим дальше.
Франция - всё та же чепуха со статистикой. Явно хуже, чем в выходные. По новым случаям 28-го самый высокмй пезультат с 22.04 - 2638, при том что 27-го - 1173. По смертям без особых изменений - 28-го 367, 27-го - 437.
Англия - 27-го вроде подтвердили результат воскресенья - 360 смертей, но 28-го - 586. Правда, это всё же лучше прошлой недели. И мало новых - 28-го 4309.
Германия - я бы сказал, очень неплохо. Смертей 28-го 89, 27-го 150. При этом стабильно и достаточно быстро с 6.04 уменьшается число активных случаев с максимума 06.04 - 72865 до 35816 на сегодня. 28-го - 2900 выздоровевших и всего 673 новых. Количество новых случаев тоже быстро падает.
США - показатели выходных не удержали. 27-го ещё так-сяк - 1384 смерти, 28-го - 1873. Правда, количество новых случаев снижается.
Дания - результат воскресенья не повторили - 28-го 7 смертей, 27-го 5, но всё равно ниже прошлой недели. Активные случаи снижаются с 13.04.
Судя по смертям, пандемия в Европе и США спадает, но довольно медленно.

Россия - продолжается рост. 28-го 73 смерти ("рекорд"), 27-го 47 (прошлая неделя от 42 до 66), новые случаи примерно на одном уровне.
Беларусь - смерти 3-4 в день, новые случаи довольно быстро растут - 28-го 919.
Украина - 28-го много смертей - 19 ("рекорд"), 27-го 11. Новых случаев поменьше, чем на прошлой неделе 28-го 401, 27-го 392.

Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят :) ). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитате Вкладчика1234.

P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону. :)
Уже вторую неделю хочется написать сегодняшний взгляд на пандемию, но времени не хватает. Может, завтра вечером получится.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala, К-х.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 08:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Успешно снижается Болгария - наверно, будет единственное место в этом году, куда можно будет ехать отдыхать (если нас пустят ). Недаром они собираются открывать курортный сезон, как в цитате Вкладчика1234.

Специально для вас стараются, рисуют красивые циферки. На Малдивах вообще ни одной смерти изобразили, лишь бы вы купили путёвку имеено туда.

  ЛАД написав:P.s. Смотрю, тут уже достаточно чётко определились группы верующих и неверующих в корону.

Шанс умереть без денег с голоду стремиться к 100%, что значительно выше шанса смерти от вируса. Верю, не верю, а жрат хо. Пусть те, кто боится, или у кого есть мешки с деньгами, сидят дома, а остальных выгнать на работу, заробитчан отправить обратно на заработки. А то, проедим сейчас то, что было, цены на еду стнаут *10, а зарплата /2. Что дальше?
Даже если сейчас запустить экономику, будет мир ещё долго приходить в себя, до полугода. Так что, это нужно делать, и как можно быстрее. Благо, уже "оказалось", что это вовсе не пандемия, подрисуют циферки в статистиках стран, что мир идёт на поправку, и начнут снимать ограничения. А сколько там людей будет умирать в больницах никто всё равно не видит.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

В Україні зафіксовано 9866 випадків коронавірусної хвороби COVID-19

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 29 квітня в Україні 9866 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 250 летальних, 1103 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 456 нових випадків.

Т.е от вчерашнего прыгнули больше чем на 10%, т.е с нуля опять 10 дней считаем.
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varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:41

Кому понравился этот флеш-моб - то обещают ещё вторую волну.

Да и властям всех стран понравилась идея загонять всех простолюдинов по норам по щелчку пальцев, так что будут пытаться дрессировать и дальше
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:51

  varlo написав:Т.е от вчерашнего прыгнули больше чем на 10%, т.е с нуля опять 10 дней считаем.


Мы этак с этим Шмигалём до ишачьей пасхи будем считать.
Они там видимо до сих пор не в курсе, что в воскресенье-понедельник результаты всегда ниже, а к четвергу-пятнице повышаются.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:55

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Надо брать средний за 2 недели, экстремумы (мин-макс) исключить.

4/17/2020 4662 501
4/18/2020 5106 444
4/19/2020 5449 343
4/20/2020 5710 261
4/21/2020 6125 415
4/22/2020 6592 467
4/23/2020 7170 578
4/24/2020 7647 477
4/25/2020 8125 478
4/26/2020 8617 492
4/27/2020 9009 392
4/28/2020 9410 401
4/29/2020 9866 456
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 09:56

  ЛАД написав:
  Puente написав:О - шведи уточнили - неслабо так :
Станом на 27 квітня у Швеції від коронавірусу померли 2774 людини. Останнє оновлення поділиться Агентством охорони здоров’я о 14:00 28 квітня

Где Вы смотрите?
На верлдметре цифра 2274 на 27.04. Сейчас 2355.


Дивився тут https://www.thelocal.se/20200427/sweden ... death-toll
Але схоже і вони помилки роблять . Зараз в тому реченні число 2274 ( 2 та 7 - почерк ? )
Але суть там все одно трошки інша :
Велика різниця полягає в тому, що ми також включили випадки, які не пройшли перевірку в лабораторії, але там, де відповідальний лікар підтвердив, що це пацієнт із Covid-19".

Дані Агенції громадського здоров'я - які надаються щодня та починаються з початку вірусу - розповідають, скільки людей померло після тестування на коронавірус.

Це означає, що коронавірус не обов'язково був причиною смерті у всіх цих випадках, але оскільки ці показники базуються на людях, які перевіряли позитивність на вірус, він не включає померлих людей, які ніколи не проходили тестування. Шведська стратегія тестування змінилася в ході спалаху, і в даний час зосереджена на людях, які серйозно хворі або належать до груп ризику, включаючи тих, хто перебуває в будинках похилого віку.
... сектору охорони здоров’я потрібно від трьох до чотирьох тижнів, щоб надсилати сертифікати, що свідчать про причину смерті...

Ну і ще просто про смертність ( оце єдина правильна оцінка ) :
За попередніми даними статистичної статистики Швеції , за тиждень з 6 по 12 квітня в цілому загинуло 2505 людей, що дорівнює 358 смертей щодня.

Щотижнева цифра - це майже на 150 більше смертей, ніж у другому смертельному тижні століття в Швеції, в якому за перший тиждень 2000 року померло 2364 людини.

Третя і четверта за кількістю смертностей на сьогоднішній день також припадає на 2020 рік. За тиждень 14, 30 березня по 5 квітня загинули 2354 загиблих, а 1616 - 13 квітня - 1310 загиблих, згідно з тими ж даними.

"Важливо чітко сказати, що це попередня статистика, і що кількість загиблих, особливо за останні тижні, буде переглянута вгору", - сказав статистик Томаш Йоханссон зі статистики Швеції.
Востаннє редагувалось Puente в Сер 29 кві, 2020 10:13, всього редагувалось 1 раз.
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